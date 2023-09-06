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الهلال السعودي يرفض عروضا مغرية لـ محمد العويس.. والأخير يتمسك بالرحيل

عمر عبد العزيز أحمد

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن مجلس إدارة نادي الهلال السعودي قد رفض عرض رسمي مقدم من نظيرتها في الاتفاق بشأن إعارة محمد العويس، وذلك لضعف المبلغ المالي المقدم من فارس الدهناء.

الهلال يرفض رحيل محمد العويس إلى الاتفاق أو الشباب

محمد العويس، المصدر: صور جوجل

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الهلال السعودي يرفض رحيل محمد العويس

ونوهت التقارير على أن الهلال يرفض كذلك عرض الشباب للحصول على خدمات حارس منتخب السعودية، محمد العويس، على الرغم من إصرار اللاعب ورغبته الكبيرة في ترك الفريق.

ومن الجدير بالذكر أن محمد العويس أبلغ إدارة نادي الهلال السعودي من قبل أنه يود أن ينتقل قبل انتهاء الميركاتو الحالي حتى يضمن مشاركة أكبر، حيث أنه متخوف بعد تعاقد الهلال مع المغربي ياسين بونو.

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عمر عبد العزيز أحمد

محرر صحفي في قسم الرياضة.. أعمل في موقع نجوم مصرية، القاهرة 24، واتس كورة، وسبق لي العمل في العديد من الصحف والمواقع الشهيرة مثل الفجر، سبورت 360، سبورت جول، أوليه، المواطن.

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