الهلال السعودي يخطط لمكافأة جواو كانسيلو بعد اعتذاره رسميًا

كشفت تقارير صحفية، أن إدارة نادي الهلال السعودي، تخطط لمكافأة الظهير الأيمن البرتغالي جواو كانسيلو، خلال الفترة المقبلة، بعد تقدمه باعتذار عن أزمة قيده في القائمة المحلية، خلال الفترة الماضية.

جواو كانسيلو كان قد انضم إلى صفوف فريق الهلال في الميركاتو الصيفي للعام 2024؛ قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

صفقة كانسيلو، البالغ من العمر 31 عامًا، كلفت خزينة نادي الهلال مبلغًا ماليًا يقدر بـ25 مليون يورو؛ بينما وقع اللاعب البرتغالي على عقود تربطه بالفريق، حتى يونيو 2027.

كواليس أزمة كانسيلو مع الهلال السعودي

بحسب ما ذكره الإعلامي الرياضي عبدالله الحنيان، فقد ظهرت مؤخرًا كواليس مفاجئة، بشأن خلاف الظهير الأيمن البرتغالي جواو كانسيلو مع إدارة نادي الهلال؛ بعد رفع اسمه من قائمة الفريق الأول، محليًا.

وأكد عبد الله الحنيان خلال تصريحاته لبرنامج “ملاعب مع فيصل الجفن”، أن جواو كانسيلو كان غاضبًا بشكل كبير من الإدارة الهلالية بالفعل؛ بعد أن أخبرته بأنه سيتم رفع اسمه من القائمة المحلية، حتى شهر يناير القادم.

ونوه الإعلامي المقرب من النادي العاصمي بأن الظهير الأيمن البرتغالي الدولي، كان يرى بأنه قادر على العودة من الإصابة، قبل شهر يناير 2026؛ وبالتالي عدم الحاجة إلى رفع اسمه من القائمة.

وواصل الحنيان قائلاً: “لكن.. بعد أن هدأ غضب كانسيلو، قدّم اللاعب اعتذاره الرسمي إلى إدارة نادي الهلال؛ حيث لا يوجد أي أزمات أو خلافات بينهما، في الوقت الحالي”.

الهلال السعودي يكافئ كانسيلو

بحسب ما ذكرته صحيفة “الرياضية” السعودية، فإن الظهير الدولي البرتغالي جواو كانسيلو، تقدم باعتذار رسمي إلى إدارة نادي الهلال، بعد غضبه خلال الفترة الأخيرة، على خلفية استبعاده من قائمة الزعيم المحلية.

وأضافت الصحيفة، أن جواو كانسيلو، سيتواجد بصورة طبيعية في تدريبات الهلال الجماعية، خلال الفترة المقبلة، وسيكون جاهزا للمباريات المقبلة مع النادي الأزرق.

من جانبه، اتخذ المدير الفني الإيطالي، سيموني إنزاجي، قرارًا بشأن قيد جواو كانسيلو، في قائمة الفريق المحلية، بعد رفع اسمه من القائمة بعد الإصابة الأخيرة التي لحقت به.

وقرر سيموني إنزاجي قيد اللاعب البرتغالي، في قائمة الهلال المحلية، في شهر يناير المقبل، وتم إبلاغ جواو كانسيلو بهذا القرار، خلال الساعات الماضية، بعد تقديم اعتذار للنادي.

ماذا قدم كانسيلو مع الهلال السعودي؟