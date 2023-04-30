الهلال السعودي يخرج بنتيجة مخيبة للآمال أمام نادي أوراوا الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 

تعادل نادي الهلال السعودي أمام نادي أوراوا الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا بنتيجة هدف لكل فريق، خلال اللقاء الذي أقيم على ستاد الملك فهد يوم أمس السبت الموافق التاسع والعشرين من شهر أبريل لعام 223.

وبالرغم من تقدم الهلال عند الدقيقة 13 عن طريق النجم سالم الدوسري، إلا أن النجم كوروكي قد تعادل عند الدقيقة 53 للفريق الياباني، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وقد شهدت المباراة توتر كبير خلال الدقائق الاخيرة من أحداث اللقاء، حيث قد تعرض النجم سالم الدوسري للطرد عند الدقيقة 86.

واعتمد الهلال السعودي منذ بداية اللقاء أمام نادي أوراوا الياباني على التشكيلة المكونة من:

حراسة المرمى: المعيوف.

خط الدفاع: آل بليهي، جانج هونج سونج، عبد الحميد، البريك.

خط الوسط: سالم الدوسري، الفرج، كانو.

الهجوم: إيغالو، ماريجا، ديلغادو.

فيما جاءت تشكيلة الفريق الياباني في بداية مواجهة الهلال السعودي على التشكيلة الآتية:

حراسة المرمى: نيشيكاوا.

الدفاع: شولز، ساكاي، شولز، أكيموتو.

خط الوسط: إيتو، إيواو، كويزومي، سكينيي، أوكوبو.

الهجوم: كوروكي.

ومن المقرر أن تنطلق لقاء العودة بين أوراوا الياباني والهلال السعودي يوم السبت القادم الموافق السادس من شهر مايو لعام 2023.