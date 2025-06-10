الهلال السعودي يتوصل لاتفاق مع النصر بشأن صفقة علي لاجامي قبل المونديال

نجح نادي الهلال السعودي في التوصل إلى اتفاق مع منافسه النصر السعودي، بشأن المدافع الدولي علي لاجامي، قبل انطلاق بطولة كأس العالم للأندية 2025، في الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المقرر أن ينطلق مونديال الأندية 2025 في الفترة بين 14 يونيو الجاري إلى 13 يوليو المقبل، لأول مرة بالنظام الموسم الذي يشهد مشاركة 32 فريقًا.

وتعاقد نادي الهلال السعودي في نهاية الموسم المنصرم 2024/2025 مع علي لاجامي نجم دفاع النصر السعودي، على أن يستهل مشواره مع الزعيم بداية من الموسم المقبل 2025/2026.

وشهدت الساعات الماضية اتصالات مكثفة من جانب مسؤولي الهلال بهدف إقناع النصر بترك علي لاجامي للمشاركة مع الفريق الأزرق في كأس العالم للأندية خاصة أن عقده يمتد حتى يوم 9 سبتمبر المقبل.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “الرياضية” السعودية فإن إدارة الهلال تقدمت بعرض إلى النصر لشراء المدة المتبقية في عقد لاجامي لضمان مشاركته مع الفريق في مونديال الأندية في الولايات المتحدة الأمريكية.

ونوه التقرير بأن عرض نادي الهلال وصلت قيمته إلى 2.5 مليون ريال سعودي ولكن إدارة النصر تمسكت بالحصول على 5 ملايين ريال سعودي لبيع اللاعب الدولي السعودي، قبل نهاية عقده.

وأشارت “الرياضية” السعودية إلى أن الهلال توصل لاتفاق في النهاية مع النصر السعودي لشراء ما تبقى من عقد لاجامي مقابل 4 ملايين ريال سعودي، وسيتم الإعلان رسميًا عن تفاصيل الاتفاق في الساعات المقبلة.

صفقات الهلال قبل كأس العالم للأندية 2025

وفي سياق متصل، حسم الهلال السعودي تعاقده مع عبد الكريم دارسي جناح الأهلي السعودي، في صفقة انتقال حر، عقب انتهاء عقده، لتدعيم الخط الأمامي في الموسم المقبل.

وشهد الأسبوع الماضي تعاقد نادي الهلال مع المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي، بعد رحيله عن إنتر ميلان، من أجل قيادته في المرحلة القادمة.

يشار إلى أن الهلال سيخوض منافسات المجموعة الثامنة في كأس العالم للأندية بجانب الأندية التالية: