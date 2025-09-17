الهلال السعودي يتلقى ضربة قاسية قبل كلاسيكو الأهلي بغياب نجمه المتألق

تلقى الجهاز الفني لنادي الهلال السعودي، بقيادة المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي صدمة قوية بعد تشخيص إصابة نجمه البرتغالي جواو كانسيلو، خلال مواجهة الدحيل القطري.

وانتزع الهلال فوزا ثمينا، بهدفين مقابل هدف وحيد، خلال اللقاء الذي جمع بينهما، مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 2025/2026.

إصابة كانسيلو مع الهلال قبل لقاء الأهلي

جواو كانسيلو تعرض للإصابة في الدقيقة 37 من عمر المباراة أمام الدحيل القطري؛ وذلك في لعبة الهدف الذي سجله الدحيل، عن طريق نجمه الجزائري عادل بولبينة.

وفشل الظهير البرتغالي المتمرس في التحامل على نفسه، أكثر من 3 دقائق بعد هذه الإصابة؛ ليتم استبداله بزميله الظهير الأيمن حمد اليامي، في الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول.

وحقق بذلك الهلال أول 3 نقاط في مستهل مشواره، ليلحق بفرق الأهلي السعودي، والشارقة والوحدة الإماراتيين في صدارة منطقة الغرب.

الهلال يفقد كانسيلو أمام الأهلي

وفقا لما ذكره الإعلامي الرياضي وليد الفراج، فإن “جواو كانسيلو تعرض لإصابة في العضلة الخلفية، وللأسف اللاعب لديه قابلية لهذا النوع من الإصابات، ومتوقع أن يكون لديه تمزق عضلي، وغيابه شبه مؤكد عن مواجهة الأهلي المقبلة في الدوري”.

بينما علق الإعلامي الرياضي إبراهيم العنقري: “هي إصابة تضرب منظومة الهلال؛ لأنه لاعب مثل كانسيلو فهو من مفاتيح اللعب الهجومية بسبب عرضياته، وأفكاره هي قوة هلالية ستختفي أمام الأهلي، وهي خسارة كبيرة للفريق، واللاعب المباراة الماضية رأيناه استبدل وتم وضع الثلج على عضلته فكان يجب أن يتم إراحته وعدم إجهاده بهذا الشكل”.

موعد مباراة الهلال السعودي القادمة

ويلتقي الهلال مع مضيفه ناساف كارشي الأوزبكي في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025/2026، فيما يلعب الدحيل القطري ضد الأهلي السعودي.

لكن قبل ذلك، سيلعب الهلال ضد الأهلي في قمة مرتقبة بمنافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين 2025/2026 يوم الجمعة المقبل.