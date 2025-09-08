أخبار الرياضة

عاجل : الهلال السعودى يعلن ضم الفرنسي ماتيو باتويي

أحمد المدبولي

أعلن نادي الهلال السعودي منذ قليل في بيان رسمي عن إتمام التعاقد مع حارس المرمى الفرنسي ماتيو باتويي بعقد يمتد لمدة عامين.

 

وأوضح النادي عبر موقعه الإلكتروني فى بيان رسمى أن إدارة شركة الهلال، برئاسة الأمير نواف بن سعد أنهت جميع إجراءات انتقال الحارس الشاب البالغ من العمر 21 عام، لينضم إلى صفوف الفريق الأول.

 

وبدأ ماتيو مشواره الكروي في قطاع الناشئين بنادي أوليمبيك ليون الفرنسي، قبل أن يتدرج حتى وصوله للفريق الأول.

 

كما مثل منتخب بلاده في الفئات السنية تحت 18 و19 و20 عام.

 

وأكد الهلال في بيانه أن اللاعب سينضم إلى تدريبات الفريق خلال الأيام القليلة المقبلة، استعداداً لاستئناف منافسات الموسم الرياضي الجاري.

