“الهلال الأحمر” استقبال 155 بلاغا أثناء مباراة الهلال والنصر

أعلن الهلال الأحمر السعودي عن استقبال عدد من البلاغات حصيلة مباراة ديربي الرياض والتي أقيمت أمس الجمعة، حيث استضافة الهلال نادي النصر في مباراة كلاسيكية ضمن قمة مباريات الجولة 15 من دوري روشن السعودي، وتتعلق تلك الحالات بالمباراة ما بين إصابات وإغماءات بين جماهير الفريقين، وتقوم الأجهزة السعودية بزيادة حالة الاستعداد أثناء إقامة مباريات ديربي الرياض من أجل مواجهة أي طوارئ تقع بسبب المباراة.

البليهي لاعب الهلال يحتفل أمام جماهير النصر- المصدر الإخبارية السعودية

مباراة الهلال والنصر

كان الهلال الأحمر أشار إلى إلى أن تلك البلاغات وصلت إلى 155 بلاغات وتختلف ما بين 90 حالة مرضية و 65 حالة إصابة، حيث تم نقل المصابين سريعا إلى المستشفيات لتلقي خدمات العلاج، ولم يتم الإبلاغ عن أي حالات وفيات في المباراة، فيما تعد تلك سابقة حيث تم كسر الرقم القياسي السابق عن عدد حالات البلاغات والتي وصلت إلى 105 بلاغ في عام 2021.

الهلال الأحمر: استقبال 155 بلاغاً أثناء مباراة #الهلال_النصر. (الإخبارية) — أخبار السعودية (@SaudiNews50) December 1, 2023

نتيجة مباراة الهلال والنصر

شهدت الرياض بالأمس مباراة حماسية بين فريقين من أقوى فرق المملكة الهلال والنصر، حيث نجح الهلال أن يتخطى النصر ويعزز صدارته للدوري السعودي، إذ انتهت المباراة بالفوز بثلاثة أهداف دون مقابل أحرز اللاعب الصربي ميتروفيتش هدفين وسافيتش هدف.