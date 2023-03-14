الهلال إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين.. وطرد علي البليهي

بلغ نادي الهلال، نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزه بنتيجة 3-1 على الفتح، مساء اليوم الثلاثاء، في دور الثمانية.

نتيجة التعادل السلبي بدون أهداف بين الهلال والفتح، استمرت حتى الدقيقة 17، عندما تمكن اللاعب محمد كنو من تسجيل الهدف الأول لصالح الهلال من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 27، تمكن اللاعب فراس البريكان من تسجيل هدف التعادل لنادي الفتح.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1 بين الهلال والفتح.

وبعد مرور 3 دقائق من بداية الشوط الثاني، وتحديدا في الدقيقة 48، تمكن اللاعب ميشايل ديلجادو من تسجيل الهدف الثاني للهلال.

وفي الدقيقة 67، أشهر حكم المباراة، البطاقة الحمراء في وجه علي البليهي مدافع الهلال.

وفي الدقيقة 84، تمكن المهاجم النيجيري أوديون إيجالو من تسجيل الهدف الثالث للهلال.

وأطلق الحكم، صافرة نهاية المباراة بفوز الهلال على الفتح بنتيجة 3-1.

وكان الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للهلال، قد دفع بتشكيلة أساسية لمواجهة الفتح، نشرها حساب نادي الهلال على موقع التواصل الاجتماعي تويتر على النحو التالي:

عبد الله المعيوف، سعود عبد الحميد، جانج هيون سو، علي البليهي، حمد اليامي، جوستافو كويلار، سلمان الفرج، محمد كنو، ميشايل ديلجادو، أندريه كاريلو، أوديون إيجالو

وجلس على دكة بدلاء الهلال، محمد العويس، محمد البريك، خليفة الدوسري، محمد جحفلي، ناصر الدوسري، عبد الله عطيف، محمد القحطاني، عبد الله الحمدان، صالح الشهري.

ويحتل نادي الهلال، المركز الرابع بجدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 36 نقطة، بفارق 11 نقطة عن اتحاد جدة صاحب الصدارة، الذي خاض 20 مباراة، أما الهلال خاض 18 مواجهة.

وفي دوري روشن السعودي للمحترفين هذا الموسم، وقع الهلال على 10 انتصارات مقابل التعادل في 6 مباريات والتعادل في مباراتين، وسجل لاعبو الفريق 34 نقطة مقابل استقبال 17 هدفا.