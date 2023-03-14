“الهدف الصدارة” موعد مباراة الاتحاد والفتح القادمة 2023/03/18 وأسعار التذاكر وترتيب جدول الدوري

تترقب جماهير العميد موعد مباراة الاتحاد والفتح القادمة في دوري روشن لحساب الجولة الواحد والعشرين من عمر دوري روشن للمحترفين، المباراة التي تأتي بعد تأهل الاتحاد لنصف نهائي كأس الملك على حساب حامل اللقب الفيحاء، وقبلها العميد قد فاز على منافسه الأول في المسابقة نادي النصر في ديربي المملكة بهدف دون مقابل، ليعتلي قمة الترتيب برصيد 47 نقطة بفارق نقطة عن النصر، تلعب المباراة على ملعب الفتح أستاد الأمير عبد الله بن جلوي، وكان الفتح قد أعلن عن فتح رابط حجز التذاكر للجماهير من الفريقين ويأمل الفتح في تحقيق نتيجة إيجابية، والثأر من العميد الذي فاز عليه في الدور الأول 3-1 والتقدم خطوة في الجدول.

موعد مباراة الاتحاد والفتح القادمة في الدوري

قبل المباراة الاتحاد في الصدارة برصيد 47 نقطة، بينما صاحب الأرض والجمهور الفتح في المركز السادس برصيد 32 نقطة، بعد خوض الفريقين 20 جولة وفيما يلي توقيت مباراة الفتح والاتحاد.

الساعة الواحدة مساءً بتوقيت غرينتش.

الثانية مساءً بتوقيت تونس/ المغرب/ الجزائر.

الساعة الثالثة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية.

الساعة الرابعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ترتيب جدول الدوري السعودي قبل الجولة 21

يحتل العميد الصادرة برصيد 47 نقطة يلاحقه العالمي برصيد 46 نقطة، ثم فريق الشباب الثالث برصيد 43 نقطة وفيما يلي باقي بترتيب فرق الدوري.

رابط حجز تذاكر مباراة الاتحاد والفتح

توزيع المدرجات في ملعب مباراة #الفتح_الاتحاد 🏟️ pic.twitter.com/vRuzWPZN0T — نادي الفتح السعودي (@FatehClub) March 13, 2023

الدخول على منصة مكاني makani.com .

. تسجيل البيانات المطلوبة اسم المستخدم وكلمة المرور.

تحديد فئة التذكرة التي ترغب في شرائها وتحديد رقم المقعد.

دفع قيمة التذكرة أون لاين والنقر على الموافقة على الشروط والاحكام.

طبع التذكرة على رقم الجوال المسجل في طلب الحجز وتقديمها عند الدخول لملعب المباراة.

مباراة الاتحاد ضد الفتح في دوري روشن

مباراة الفريقين هي المباراة رقم 21 بين الفريقين في دوري المحترفين قبل اللقاء لعب الفريقين 20 مباراة، فاز الاتحاد في 8 وخسر في 4 وتعادل الفريقين 8 مباريات، سجل الاتحاد 40 هدف في شباك الفتح، وسجل الفتح 31 هدف في شباك العميد.

أسعار تذاكر المباراة