الهداف التاريخي لإسبانيا خارج قائمة المنتخب في بطولة أوروبا

أعلنت المدربة مونتسي تومي أمس قائمة منتخب إسبانيا المكوّنة من 23 لاعبة لخوض بطولة كأس الأمم الأوروبية للسيدات 2025، وقد أثارت الغياب الأبرز بكون جيني هيرموسو، هدّافة إسبانيا التاريخية، غير مدرجة ضمن التشكيلة.

بالرغم من مشاركتها في جميع مباريات التصفيات وكونها جزءًا مهمًا من المنتخب الفائز بكأس العالم 2023، فإن هيرموسو (35 عامًا، -تلعب حاليًا في نادي تيجريس بالمكسيك-) غابت منذ آخر ظهور لها مع المنتخب في أكتوبر 2024 . وأوضحت تومي أن سبب الاستبعاد يكمن في وجود سبعة لاعبات أقوى في مركز مهاجم، على رأسهن: باتري جويخارو، أليكسيا بوتيلاس، أيتانا بونماتي، مايت زوبيتا، فيكي لوبيز، ماريونا كالدنتي، وكلوديا بينا .

المفاجأة جاءت في تفاعل هيرموسو مع القرار، حيث نشرت على منصة “X” رسالة حادة تنتقد فيها المدربة، مشيرة إلى أن تومي “في غضب ويجب أن تتعامل مع ذلك” معتبرةً أن طريقة الإعلان غير واضحة وأن تصرفات المدربة تنم عن بيئة سلبية . وجاء في حديث هيرموسو:

“لديّ ضمير مرتاح… أخرجت من حياتي تلك الطاقة السيئة… فلتكن المدربة مركّزة على جعل إسبانيا بطلة أوروبا، حتى بدونها ربما يكون أفضل” .

أما تومي، فقد ردّت عبر برنامج “El Larguero” بالتأكيد على أن القرار اتّخذ “بمهنية واحترام”، مشيرة إلى أن الجميع قُيم وفق معايير رياضية وصرّحت: “أعلم أن هيرموسو غاضبة، وهي بحاجة لإدارة هذا الأمر”، لكنها شدّدت أيضًا على ثقتها في الفريق وإمكانياته في الذهاب بعيدًا في البطولة.

تجدر الإشارة إلى أن منتخبات أوروبا للسيدات ستبدأ مشوارها في البطولة مطلع يوليو، وستلعب إسبانيا أول مباراة في المجموعة B ضد البرتغال في 3 يوليو، وبعدها ضد بلجيكا (7 يوليو)، ثم إيطاليا (11 يوليو)، في حين تمّ تحديد مباراة ودية واحدة ضد اليابان يوم 27 يونيو في استعدادات اليورو