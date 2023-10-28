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النصر يُطارد الهلال على صدارة ترتيب الدوري السعودي

أحمد علي

نجح النصر السعودي في تحقيق الفوز على نظيره الفيحاء بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن منافسات دوري روشن السعودي لهذا الموسم.

وحقق العالمي الثلاث نقاط ليحتل وصافة ترتيب الدوري السعودي لهذا الموسم 2023/2024، حيث يبحث عن منافسة الهلال صاحب الصدارة برصيد 29 نقطة.

ويأمل كريستيانو رونالدو، قائد النصر في تحقيق لقب الدوري السعودي مع العالمي خلال الموسم الحالي، حيث نجح في تحقيق لقب كأس الملك سلمان للأندية الأبطال العربية، بعد الفوز على الزعيم بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة النهائية، والتي شهدت تسجيل الدون لهدفي النصر.

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يحتل الهلال السعودي صدارة ترتيب دوري روشن برصيد 29 نقطة، فيما يأتي النصر في المركز الثاني برصيد 25 نقطة، بينما يحل التعاون ثالثًا في ترتيب الدوري السعودي برصيد 24 نقطة.

ويأتي الفتح في المركز الرابع ب 23 نقطة، بينما يحتل أهلي جدة المركز الخامس ب 22 نقطة، واتحاد جدة في المركز السادس ب 21 نقطة، فيما يحل الاتفاق في المركز السابع ب 17 نقطة.

تفاصيل فوز النصر على الفيحاء

قاد تاليسكا النصر السعودي لتحقيق فوزًا ثمينًا على نظيره الفيحاء بنتيجة 3/1، حيث أحرز اللاعب الهدف الأول في الدقيقة 50 من عمر الشوط الثاني، فيما أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 61، وقلص حسين الشويش النتيجة للفيحاء في الدقيقة 66، لتصبح النتيجة 2/1، بينما نجح لاعب النصر أوتافيو في تسجيل الهدف الثالث للعالمي في الدقيقة 74، ليحقق العالمي فوزًا غاليًا على الفيحاء 3/1.


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عن الكاتب:
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أحمد علي

الصحفي أحمد المنياوي، أُجيد الكتابة الصحفية باحترافية شديدة، بالإضافة إلى عملي في العديد من المواقع الإخبارية الكبيرة.
بالإضافة إلى قدرتي على متابعة الأحداث الإخبارية لحظة بلحظة بدقة شديدة.

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