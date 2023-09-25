بأداء رائع وتألق لا مثيل له| النصر يُحقق فوز ساحق على فريق أُحد

استطاع الفريق الأول لكرة القدم في نادي النصر تحقيق انتصار ساحق على منافسه نادي أُحد، بأداء مذهل وتألق غير مسبوق، حيث تمت هذه المباراة المشوقة مساء الاثنين على أرض ملعب الأمير عبد الله الفيصل، وقد انتهت بفوز النصر بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.

صورة للاعبي نادي النصر - مصدر الصورة: موقع سبق

بدأ السنغالي ساديو ماني المباراة بتسجيل هدف رائع من ركلة جزاء في الدقيقة 16، بينما قام محترف أُحد “كونراد” بتسجيل هدف فريقه الوحيد في الدقيقة 45+4.

في الشوط الثاني من المباراة، استمر تألق النصر، حيث سجل محترف الفريق “فوفانا” الهدف الثاني في الدقيقة 62، وليأتي بعده “تاليسكا” بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 73، وأضاف أيمن يحيى الهدف الرابع للنصر في الدقيقة 80، وفي الختام، أتى سامي النجعي ليختتم أهداف الفريق بالهدف الخامس في الدقيقة 86.

الدقيقة الحدث 16 ساديو ماني يسجل هدفًا رائعًا من ركلة جزاء. 45+4 محترف أُحد “كونراد” يسجل هدف فريقه الوحيد. 62 محترف النصر “فوفانا” يسجل الهدف الثاني. 73 “تاليسكا” يسجل الهدف الثالث للنصر. 80 أيمن يحيى يضيف الهدف الرابع للنصر. 86 سامي النجعي يختتم أهداف الفريق بالهدف الخامس.

بهذا الانتصار الرائع، يحقق النصر التأهل إلى دور الـ16 في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، على حساب منافسه نادي أُحد.