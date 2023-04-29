النصر يكتسح الرائد في الدوري السعودي

في الجولة الرابعة والعشرين من دوري روشن السعودي، حقق فريق النصر انتصاراً ساحقاً على فريق الرائد بنتيجة 4-0، في المباراة التي أقيمت على ملعب “مرسول بارك”.

افتتح النجم كريستيانو رونالدو التسجيل لفريق النصر في الدقيقة الرابعة من اللقاء، وأضاف عبدالرحمن غريب الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 55.

وفي اللحظات الأخيرة من المباراة، أضاف محمد خليل مران الهدف الثالث لفريق النصر في الدقيقة 90، وأضاف عبد المجيد محمد الصليهم الهدف الرابع في الدقيقة 90+4.

وبعد هذا الفوز الكبير، رفع النصر رصيده إلى 56 نقطة في المركز الثاني مؤقتاً، بفارق 3 نقاط عن الاتحاد المتصدر. في المقابل، تجمد رصيد الرائد عند النقطة 26 في المركز الحادي عشر.