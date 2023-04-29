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النصر يكتسح الرائد في الدوري السعودي

خالد وليد

في الجولة الرابعة والعشرين من دوري روشن السعودي، حقق فريق النصر انتصاراً ساحقاً على فريق الرائد بنتيجة 4-0، في المباراة التي أقيمت على ملعب “مرسول بارك”.

افتتح النجم كريستيانو رونالدو التسجيل لفريق النصر في الدقيقة الرابعة من اللقاء، وأضاف عبدالرحمن غريب الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 55.

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وفي اللحظات الأخيرة من المباراة، أضاف محمد خليل مران الهدف الثالث لفريق النصر في الدقيقة 90، وأضاف عبد المجيد محمد الصليهم الهدف الرابع في الدقيقة 90+4.

وبعد هذا الفوز الكبير، رفع النصر رصيده إلى 56 نقطة في المركز الثاني مؤقتاً، بفارق 3 نقاط عن الاتحاد المتصدر. في المقابل، تجمد رصيد الرائد عند النقطة 26 في المركز الحادي عشر.

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خالد وليد

مدون مصري وأجيد الكتابة في مجال الرياضة بعدد من المواقع الإلكترونية، وأنا حالياً ادرس في ثانوية عامة.

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