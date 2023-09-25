النصر يكتسح أحد بخماسية في كأس الملك السعودي ويتأهل لدور الـ 16 رسميا

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، من حصد بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الحالي 2023/2024.

النصر ضد أحد - مصدر الصورة: صحيفة اليوم

واكتسح فريق النصر الأول، بقيادة المدرب البرتغالي لويس كاسترو، مضيفه أحد 5-1، في اللقاء الذي أقيم على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة.

النصر يكتسح أحد بخماسية في كأس الملك السعودي

فرض فريق النصر سيطرته الكاملة على مجريات الشوط الأول ونجح في التسجيل عن طريق ركلة جزاء سجلها السنغالي ساديو ماني بالدقيقة 16.

وقبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول تمكن فريق أحد من تعديل النتيجة عندما كسر البولندي كونراد ميشالاك، مصيدة التسلل وانفرد بالحارس ولعب الكرة لوب داخل المرمى بالدقيقة 45+4.

ومع انطلاق الشوط الثاني عاود النصر التقدم عندما صوب لاعب الوسط الإيفواري سيكو فوفانا كرة قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت على يمين سالم قبوص في الدقيقة 62.

واستطاع العالمي أن يعمق من فارق الأهداف، بعد أن جاءت رأسية المهاجم البرازيلي أندرسون تاليسكا بالدقيقة 73، ثم يضيف هدفاً رابعاً سجله أيمن يحيى بالدقيقة 81، فيما جاء الهدف الخامس عبر سامي النجعي في الدقيقة 86.