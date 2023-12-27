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النصر يقسو على الاتحاد بخماسية ويقترب من صدارة الدوري السعودي 2023

محمد فريد عبد العزيز

حقق نادي النصر الفوز على نادي الاتحاد بخماسية، في المباراة التي جمعت الفريقين في إطار الجولة 18 من بطولة الدوري السعودي لموسم 2023.

ونجح فريق النصر بالانتصار على الاتحاد بنتيجة 5 أهداف مقابل هدفين، أحرز أهداف النصر كل من، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وساديو ماني وتاليسكا.

ترتيب الدوري السعودي

وبعد الانتصار على الاتحاد بخماسية، رفع نادي النصر رصيده من النقاط إلى 43 نقطة في المركز الثاني من ترتيب دوري روشن السعودي، بفارق 7 نقاط عن نادي الهلال صاحب المركز الأول.

بينما فريق الاتحاد يظل في المركز السادس من ترتيب الدوري السعودي برصيد 28 نقطة بعد مرور 18 جولة من البطولة.

ملخص مباراة النصر والاتحاد

وبعد مرور 14 دقيقة من بداية المباراة أحرز اللاعب عبد الرزاق حمد الله الهدف الأول لنادي الاتحاد بعد مهارة فردية رائعة، ولكن في الدقيقة 19 تمكن كريستيانو رونالدو من تسجيل هدف التعادل لنادي النصر عن طريق ضربة جزاء.


وفي الدقيقة 38 أضاف اللاعب تاليسكا الهدف الثاني لنادي النصر وانتهى الشوط الأول بنتيجة هدفين مقابل هدف لنادي النصر.

وكان اللاعب عبد الرزاق حمد الله حاضراً مره أخرى ليسجل هدف التعادل لنادي الاتحاد في الدقيقة 51، ثم بعدها بدقائق وتحديداً في الدقيقة 68 نجح كريستيانو رونالدو من إضافة الهدف الثالث للنصر.

وشاء ساديو ماني أن يضع بصمته في اللقاء قبل أن ينتهي، وبالفعل تمكن النجم السنغالي من إحراز هدف في الدقيقة 75 وهدف آخر في الدقيقة 82 لتنتهي المباراة بفوز فريق النصر بخماسية مقابل هدفين.

 

 

 


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محمد فريد عبد العزيز

طالب، كاتب مقالات رياضية، محب لكرة القدم والرياضة بشكل عام.

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