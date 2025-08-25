النصر يقترب من استعادة مدافعه السابق.. ويحدد أول الراحلين بعد خسارة السوبر

كشفت تقارير إعلامية، مفاجأة كبرى، حول تطورات مفاوضات نادي النصر للتعاقد مع نجمه السابق، عبدالله مادو، لاعب نادي الاتفاق، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ويسعى نادي النصر إلى تعزيز خط دفاع الفريق الأول بنجم محلي مميز، بناء على طلب المدرب البرتغالي خورخي خيسوس، خاصة مع احتمالية رحيل عبد الإله العمري إلى الاتحاد.

ووفقًا لما ذكره الصحفي المقرب من نادي النصر، علي العنزي، عبر برنامج “دورينا غير” فمن الممكن رحيل الحارس البرازيلي بينتو ماثيوس، خلال الفترة القادمة.

وتابع العنزي خلال تصريحاته الإعلامية قائلاً: “ستكون هناك مناقشات حول التعاقد مع حارس مرمى أجنبي بديل أو الاعتماد على حارس محلي”.

وأتم الإعلامي المُقرب من البيت النصراوي: “الإدارة الرياضية في العالمي تحاول التوقيع مع سعد الناصر، وهناك اتفاق كامل مع عبدالله مادو”.

كواليس مفاوضات النصر والاتفاق

ومن الجدير بالذكر أن إدارة الاتفاق قد عرضت على نظيرتها في النصر التنازل عن المستحقات المتأخرة البالغة 12 مليون ريال والخاصة بانتقال الغنام.

بالإضافة إلى ذلك، عرض مسؤولي “فرسان الدهناء” إلغاء بند الـ25% من أي بيع مستقبلي لعبدالله مادو، فضلًا عن استعادة اللاعب بسام هزازي.

واختتمت التقارير الصحفية بأن نادي الاتفاق موقف إدارة النصر النهائي قبل الدخول في أي محادثات أخرى تخص عبد الله مادو في الصيف الحالي.

موقف عبدالله مادو من العودة إلى النصر

في سياق متصل، أكدت صحيفة “الشرق الأوسط” بأن مادو منفتح على العودة إلى النصر مرة أخرى، ولكن الأمر يتوقف على اتفاق الناديين حول الصفقة.

ويتطلع العالمي، بقيادة المدرب البرتغالي خورخي خيسوس، إلى تعزيز الفريق الأول، عقب خسارة نهائي كأس السوبر السعودي 2025 أمام الأهلي، بركلات الترجيح (5-3).