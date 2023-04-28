النصر يفوز على الرائد ويواصل ملاحقة الاتحاد في دوري روشن للمحترفين

تمكن فريق النصر من تحقيق فوز هام بأربعة أهداف دون مقابل على فريق الرائد في إحدى المباريات القوية بالدوري السعودي للمحترفين، ويأتي هذا الفوز في إطار محاولات النصر لملاحقة فريق الاتحاد الذي يتصدر جدول الترتيب بعد فوز الاتحاد بالأمس على الشباب، وبهذا الفوز يستمر فريق النصر في خانة المنافسين الجادين على اللقب، في هذا المقال نستعرض أبرز أحداث المباراة وأداء الفريقين، بالإضافة إلى توضيح ترتيب صدارة دوري روشن للمحترفين بعد فوز النصر على الرائد والاتحاد بالأمس على الشباب.

نتيجة مباراة النصر والرائد:

في مباراة قوية على ملعب الأول بارك بالرياض تمكن فريق النصر من الفوز على منافسه فريق الرائد بأربعة أهداف دون مقابل، أحرز الهدف الأول نجم وهداف الفريق كريستيانو رونالدو من صناعة الظهير الأيمن للفريق سلطان الغنام في الدقيقة الرابعة من بداية المباراة، قبل أن يضيف عبد الرحمن غريب الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة والخمسين من صناعة أيمن يحيى، وفي الدقائق الأخيرة أحرز محمد مران الهدف الثالث وعبد المجيد الصليهم الهدف الرابع، وذلك لحساب الجولة الرابعة والعشرين من دوري روشن للمحترفين، وبهذا الفوز يصل فريق النصر إلى النقطة السادسة والخمسين ويحل في المركز الثاني خلف الاتحاد المتصدر برصيد تسعة وخمسين نقطة، وبفارق 6 نقاط عن الشباب صاحب المركز الثالث، و7 نقاط عن الهلال صاحب المركز الرابع في دوري روشن للمحترفين.

ترتيب جدول الدوري بعد فوز النصر:

بعد فوز النصر على الرائد في مباراة الليلة وفوز الاتحاد بالأمس على الشباب، يصبح فريق الاتحاد في الصدارة برصيد 59 نقطة متقدماً على النصر صاحب المركز الثاني بثلاث نقاط ومباراة أقل لفريق الاتحاد حيث لعب النصر 25 مباراة في الدوري حتي الآن بينما لعب الاتحاد 24 مباراة فقط، ويحل في المركز الثالث فريق الشباب برصيد 50 نقطة ومباراة أقل أيضاً، ويقبع الهلال في المركز الرابع برصيد 49 دون أي مؤجلات حيث لعب الهلال 25 مباراة في دوري روشن للمحترفين هذا الموسم.