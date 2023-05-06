النصر يفجر قضية الموسم.. “إيقاف نجم الهلال وتأجيل الدوري السعودي”

يعمل مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة مسلي آل معمر، على مواجهة إحدى القضايا الحساسة في المشهد الرياضي السعودي، خلال الموسم الرياضي الجاري 2022-2023.

وودع فريق النصر لكرة القدم جميع المسابقات في الموسم الجاري، بعد حصوله على المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 56 نقطة، وذلك بفارق 3 نقاط عن الفريق المتصدر الاتحاد.

النصر ضد الهلال.. أخطر قضايا موسم

وفي هذا السياق، قام القانوني الرياضي أحمد الأمير بالكشف مع الإعلاميين شوقي الزهراني وبندر الدبيخي عن خطوات اتخذتها الإدارة النصراوية بشأن قضية النجم الدولي محمد كنو، الذي يلعب في مركز متوسط الميدان لنادي الهلال.

وفقد النصر قضيته السابقة، حيث سعى لاستلام نقاط مباراته ضد الهلال التي انتهت بالتعادل في الدور الأول من بطولة دوري روشن 2022-2023؛ وذلك بحجة مشاركة النجم محمد كنو بشكل غير قانوني قبل انتهاء مدة إيقافه.

وبعد وصول تفاصيل الرفض إلى النصر، تقوم الإدارة بتقديم استئناف رسمي إلى مركز التحكيم الرياضي السعودي، لـ”الحصول” على جميع نقاط المباراة.

ووفقاً لتصريحات الأمير والزهراني والدبيخي التلفزيونية، تضمن الاستئناف الرسمي للنصر ثلاث “مطالب” على النحو التالي:

طلب تحكيم معجل، يحدد الحكم في الاستئناف قبل انتهاء دوري روشن السعودي.

أو.. تطبيق تدابير وقتية، يتمثل في إيقاف جميع مباريات دوري روشن السعودي حتى الفصل في الاستئناف.

إيقاف محمد كنو حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي 2022-2023، حتى يتم الحكم في شرعية مشاركته.

ويجدر الإشارة إلى أن فوز النصر في الاستئناف واعتباره فائزًا على الهلال، سيتيح له الحصول على نقطتين إضافيتين في جدول ترتيب الدوري، وبالتالي ابتعاده بفارق نقطة واحدة فقط عن الفريق الأول لكرة القدم في نادي الاتحاد.