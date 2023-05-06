النصر يرعب الهلال ويقترب من ثنائي برشلونة

يسعى مجلس إدارة نادي النصر، الذي يترأسه مسلي آل معمر، للحصول على خدمات اثنين من نجوم برشلونة البارزين؛ استعدادًا لانطلاق الموسم الرياضي في 2023-2024.

وتشهد نتائج فريق النصر تذبذبًا كبيرًا خلال الموسم الرياضي الحالي 2022-2023، حيث خسر في جميع المسابقات واحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين.

إنريكي “يدرس” عرض نادي النصر

وفقًا لما نشرته شبكة “Catalunya Diari”، فإن المدرب الإسباني لويس إنريكي يُعد المُرشح الأقوى ليكون مدربًا لفريق النصر لكرة القدم في الموسم القادم.

ونفت الشبكة الكتالونية صحة الانباء التي تحدثت عن رفض لويس إنريكي تولي تدريب العالمي، حيث أكدت بأن العرض مازال قائمًا و يتم العمل عليه.

وضمن مدة تمتد من عام 2014 حتى 2017، قاد المدرب الصاعد نجاحه، الفريق الأول لنادي برشلونة الإسباني، و تمكن من الفوز بالثلاثية التاريخية المؤلفة من الدوري و الكأس و أبطال أوروبا، في العام 2015.

قرار سيرجيو بوسكيتس بعد ضغط السعودية

وفي سياق آخر، أعلن الإعلامي الرياضي جيرارد روميرو، الذي يتمتع بعلاقة جيدة مع إدارة برشلونة، عن تعرض النجم الإسباني سيرجيو بوسكيتس، قائد الفريق الكتالوني، لضغوط من المملكة العربية السعودية للانتقال إلى أحد الأندية المحلية مثل الهلال أو النصر.

ويبلغ سيرجيو بوسكيتس، الذي يبلغ من العمر 34 سنة، عامه الأخير في عقده مع فريق برشلونة الإسباني، حيث ينتهي في 30 يونيو 2023، ومنذ ذلك الحين نشب جدل وتضارب في الأخبار حول إمكانية تجديد عقده أو مغادرته.

ويشير نجم فريق برشلونة إلى رغبته في الانتقال إلى فريق الهلال، في حال تم التعاقد مع صديقه الأسطوري الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وإذا لم ينضم ميسي إلى الهلال أو يعود إلى برشلونة، فإن سيرجيو بوسكيتس يميل إلى الانضمام إلى الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو في نادي النصر.

ونادي الهلال قدّم عرضًا رسميًا لميسي، الذي ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي في 30 يونيو 2023، بقيمة 400 مليون دولار في الموسم الواحد.