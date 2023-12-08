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النصر يخرج من مأزق الهلال برباعية في شباك الرياض.. أهداف المباراة بالفيديو

أحمد علي

حقق النصر فوزًا كبيرًا على نظيره الرياض بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن منافسات دوري روشن السعودي لهذا الموسم 2023/2024.

ونجح النصر في الخروج من النتائج السلبية، بعد الخسارة من الهلال بثلاثة أهداف نظيفة، في ديربي الرياض، بالإضتفة إلى التعادل في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

تفاصيل مباراة النصر والرياض

سيطر النصر على مجريات المباراة في شوطيها الأول والثلني، حيث نجح الدون كريستيانو رونالدو في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة الحادية والثلاثون من زمن المباراة.

بينما قدم الدولي البرتغالي هدية لزميله أوتافيو، بعدما وضع الكرة على رأسه ليحرز الأخير الهدف الثاني للعالمي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول.

فيما جاء الهدف الثالث عن طريق البرازيلي تاليسكا، بعدما استفاد من مراوغات السنغالي ساديو ماني، والذي وضعه أمام المرمى ليُحرز الهدف الثالث في شباك الرياض في الدقيقة 67 من عمر الشوط الثاني من المواجهة.

بينما عاد تاليسكا ليُسجل الهدف الرابع لفريقه النثر والثاني له في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة، حيث استفاد من الكرة العرضية للظهير الأيمن سلطان الغنام، ليضع الكرة في الشباك.

وواجه لويس كاسترو، المدير الفني للنصر انتقادات شديدة خلال الفترة الماضية، بعد الخسارة من الهلال والتعادل في البطولة القارية، مما جعله عرضة للرحيل عن العالمي.

أهداف مباراة النصر والرياض


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عن الكاتب:
أحمد علي

الصحفي أحمد المنياوي، أُجيد الكتابة الصحفية باحترافية شديدة، بالإضافة إلى عملي في العديد من المواقع الإخبارية الكبيرة.
بالإضافة إلى قدرتي على متابعة الأحداث الإخبارية لحظة بلحظة بدقة شديدة.

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