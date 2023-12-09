النصر يحقق فوزًا كبيرًا على الرياض برباعية في دوري روشن 2023

في مباراة مثيرة ومتقلبة، تمكن فريق النصر من تحقيق فوز كبير على فريق الرياض بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، في الجولة السادسة عشرة من دوري روشن السعودي لكرة القدم، التي أقيمت يوم الجمعة على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز.

ما هي نتائج فوز النصر على الرياض؟

وبهذا الفوز، رفع النصر رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثاني، مقلصًا الفارق مع المتصدر الهلال إلى سبع نقاط، فيما تجمد رصيد الرياض عند 16 نقطة في المركز الرابع عشر، متعرضًا للهزيمة الثامنة هذا الموسم.

أحداث مباراة النصر والرياض

وسيطر النصر على مجريات اللعب منذ البداية، وأضاع عدة فرص للتسجيل، قبل أن يفتح التسجيل عن طريق نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي استغل تمريرة رائعة من زميله البرازيلي أوتافيو، وسدد كرة قوية في الزاوية اليسرى للحارس في الدقيقة 31.

وأضاف أوتافيو الهدف الثاني للنصر في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الأول، بعد أن تلقى كرة عرضية من الجهة اليمنى، وسدد كرة متقنة في الزاوية اليمنى للحارس.

وفي الشوط الثاني، حاول الرياض العودة إلى المباراة، وأنشأ بعض الهجمات الخطرة، لكن دفاع النصر كان يقظا ومتماسكا، وتصدى لمحاولات الخصم.

وفي الدقيقة 67، سجل النصر الهدف الثالث عن طريق البرازيلي تاليسكا، الذي انفرد بالحارس بعد تمريرة ذكية من رونالدو، ووضع الكرة ببراعة في الشباك.

وبعد دقيقة واحدة، سجل الرياض هدفه الوحيد في المباراة، عن طريق الأمريكي أنتوني غراي، الذي استغل خطأ في تمركز دفاع النصر، وسدد كرة قوية في الزاوية اليسرى للحارس.

وفي الدقائق الأخيرة، حاول الرياض تقليص الفارق، وحاول النصر زيادة النتيجة، وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، سجل تاليسكا الهدف الثاني له والرابع للنصر، بعد أن تابع كرة مرتدة من الحارس، وسدد كرة متقنة في الزاوية اليمنى للحارس.

وبهذا الانتصار، أكد النصر قوته وطموحه في المنافسة على اللقب، فيما أظهر الرياض عزيمة وروحا عالية، رغم الخسارة الكبيرة.