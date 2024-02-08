النصر يبحث عن “الثأر” والهلال يرغب في تأكيد تفوقه في كأس موسم الرياض

جماهير كرة القدم السعودية والعربية على موعد مع الإثارة والمتعة مساء اليوم الخميس، عندما يلعب الهلال أمام نظيره النصر السعودي، ضمن منافسات كأس موسم الرياض.

ومن المتوقع أن تأتي مواجهة النصر أمام الهلال قوية ومثيرة، مثلما كانت مواجهات العملاقين خلال السنوات الماضية.

🟣🎥 تقرير خاص | الهلال والنصر يتنافسان على لقب كأس موسم الرياض عندما يلتقيان في آخر ِمواجهات البطولة على ملعب المملكة أرينا في ديربي الرياض

🎙️ تقرير | صفوان أبو شنب @shanabs pic.twitter.com/cMIZqGotem — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) February 7, 2024

النصر يبحث عن الثأر أمام الهلال

يبحث النصر السعودي عن الفوز خلال مواجهة اليوم، حيث يضع لاعبي العالمي رد الاعتبار والثأر من المواجهة الأخيرة أمام الزعيم نصب أعينهم، بعد تلقيهم الخسارة بثلاثة أهداف نظيفة في مسابقة دوري روشن السعودي.

ويرغب رونالدو ورفاقه في رفع لقب كأس موسم الرياض، كما حدث في نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال “البطولة العربية”، بعدما نجح الدون في قلب الطاولة على الهلال، حيث سجل هدفين في اللحظات الأخيرة من المباراة ليقود النصر للفوز على الزعيم بنتيجة 2/1، في المباراة النهائية.

اخر مباراة بين الهلال والنصر

سافيتش هدف + اسيست

ميترو هدفين

الدعس على اصوله@Farsm0@m6tpr pic.twitter.com/U3D4g0pZDC — عُـمَـرُ صلوا على النبيﷺ (@OMAR__551) February 8, 2024

الهلال يرغب في تأكيد التفوق

يرغب البرتغالي خورخي جيسوس، المدير الفني للهلال في تأكيد تفوقه على النصر، حيث يبحث عن تحقيق الفوز الثاني على التوالي، بعد الانتصار في مسابقة الدوري بثلاثية نظيفة.

🚨🚨🚨| القنوات الناقلة لديربي الرياض بين #النصر والهلال الليلة : pic.twitter.com/GNX08zuzZg — ＳＡLＥH (@18s7_) February 8, 2024

ويرغب لاعبي الهلال في الفوز على النصر كما حدث في مسابقة دوري روشن، خاصة وأن اللاعبين لديهم الطموح برفع لقب كأس موسم الرياض الليلة.

ومن المقرر أن تنطلق مواجهة الهلال أمام النصر في الثامنة من مساء اليوم الخميس، في المباراة التي يشهدها ملعب المملكة.