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النصر يبحث عن “الثأر” والهلال يرغب في تأكيد تفوقه في كأس موسم الرياض

أحمد علي

جماهير كرة القدم السعودية والعربية على موعد مع الإثارة والمتعة مساء اليوم الخميس، عندما يلعب الهلال أمام نظيره النصر السعودي، ضمن منافسات كأس موسم الرياض.

ومن المتوقع أن تأتي مواجهة النصر أمام الهلال قوية ومثيرة، مثلما كانت مواجهات العملاقين خلال السنوات الماضية.

النصر يبحث عن الثأر أمام الهلال

يبحث النصر السعودي عن الفوز خلال مواجهة اليوم، حيث يضع لاعبي العالمي رد الاعتبار والثأر من المواجهة الأخيرة أمام الزعيم نصب أعينهم، بعد تلقيهم الخسارة بثلاثة أهداف نظيفة في مسابقة دوري روشن السعودي.

ويرغب رونالدو ورفاقه في رفع لقب كأس موسم الرياض، كما حدث في نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال “البطولة العربية”، بعدما نجح الدون في قلب الطاولة على الهلال، حيث سجل هدفين في اللحظات الأخيرة من المباراة ليقود النصر للفوز على الزعيم بنتيجة 2/1، في المباراة النهائية.

الهلال يرغب في تأكيد التفوق

يرغب البرتغالي خورخي جيسوس، المدير الفني للهلال في تأكيد تفوقه على النصر، حيث يبحث عن تحقيق الفوز الثاني على التوالي، بعد الانتصار في مسابقة الدوري بثلاثية نظيفة.

ويرغب لاعبي الهلال في الفوز على النصر كما حدث في مسابقة دوري روشن، خاصة وأن اللاعبين لديهم الطموح برفع لقب كأس موسم الرياض الليلة.

ومن المقرر أن تنطلق مواجهة الهلال أمام النصر في الثامنة من مساء اليوم الخميس، في المباراة التي يشهدها ملعب المملكة.

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عن الكاتب:
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أحمد علي

الصحفي أحمد المنياوي، أُجيد الكتابة الصحفية باحترافية شديدة، بالإضافة إلى عملي في العديد من المواقع الإخبارية الكبيرة.
وقدرتي على متابعة الأحداث الإخبارية لحظة بلحظة بدقة شديدة.

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