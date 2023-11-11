النصر والوحدة.. العالمي يستمر في مطاردة الهلال ورونالدو يترك بصمته (فيديو)

حقق النصر السعودي الفوز على نظيره الوحدة 3/1، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة دوري روشن لهذا الموسم.

واستطاع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو قيادة النصر لتحقيق فوز جديد، ليستمر في مطاردة الهلال على صدارة ترتيب دوري روشن السعودي خلال الموسم الحالي. أهداف مباراة النصر والوحدة

تفاصيل مباراة النصر والوحدة

نجح النصر في التفوق على مستوى الأداء والنتيجة على الوحدة، بعدما إنتهى اللقاء بفوز العالمي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت، والتي شهدها ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية. وتقدم البرتغالي أليكس تيليس بأول أهداف المباراة للنصر في الدقيقة 11.

واستطاع عبد الإله علي العامري من مضاعفة النتيجة للعالمي قبل نهاية الشوط الأول، لينتهي منتصف المباراة الأول بنتيجة 2/0. ومع بداية الشوط الثاني من المباراة، لم يفوت البرتغالي كريستيانو رونالدو الفرصة ليسجل حضوره ويحرز الهدف الثاني في الدقيقة 49.

بينما قلث أنسيلمو دي مورايس النتيجة للوحدة في الدقيقة 81 من عمر الشوط الثاني والمباراة، لتنتهي مواجهة النصر والوحدة بفوز العالمي بنتيجة 3/1. 🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 جمهور النصر بعد الفوز على الوحدة : هاتوا الهلالي، هاتوا الهلالي.

pic.twitter.com/91ehc92sFU — عمرو (@bt3) November 11, 2023 ويستمر النصر في المحافظة على فارق النقاط قبل فترة التوقف الدولي مع نظيره الهلال صاحب الصدارة، والذي يمتلك 35 نقطة في المركز الأول، فيما يأتي العالمي في وصافة ترتيب دوري روشن برصيد 31.

وتجمد رصيد الوحدة عند النقطة 16 في المركز التاسع بجدول ترتيب دوري روشن السعودي. #خالد_الشنيف:

"المخرج نايم بالعسل، وهدف #النصر ضاع.. دوري رايح لبعيد والنقل التلفزيوني مو معانا"!@k_alshenaif#دورينا_غير#قناة_السعودية pic.twitter.com/sOCrFiIwR7 — #دورينا_غير (@SBA_sport) November 11, 2023 الجدير بالذكر أن النصر بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: نواف العقيدي. الدفاع: سلطان الغنام، عبد الإله العمري، محمد آل فتيل، أليكس تيليس.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش، سامي النجعي، أوتافيو مونتيرو.