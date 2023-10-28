النصر والفيحاء.. تاليسكا يقود العالمي لفوز غالي (فيديو)

حقق النصر فوزًا غاليًا على نظيره الفيحاء بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الدوري السعودي لهذا الموسم 2023/2024.

نجح تاليسكا في قيادة العالمي لتحقيق الفوز على الفيحاء، بعدما أفتتح التسجيل في الدقيقة 50 من عمر الشوط الثاني والمباراة، بينما عاد اللاعب ذاته ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 61.

بينما قلص حسين الشويش النتيجة للفيحاء في الدقيقة 66 من زمن المباراة، لكن لاعب العالمي أوتافيو سجل الهدف الثالث للعالمي في الدقيقة 74، ليحقق العالمي فوزًا بنتيجة 3/1.

فيديو أهداف مباراة النصر والفيحاء

ويبحث النصر عن تحقيق لقب الدوري السعودي خلال الموسم الحالي بعد التدعيمات القوية التي حدثت خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

فقد تعاقد العالمي مع السنغالي ساديو ماني، قادمًا من بايرن ميونخ الألماني، وأليكس تيليس وفوفانا وبروزوفيتش، بجانب تعاقد إدارة النصر مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعدما قام الأخير بفسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد، على خلفية الأزمة التي كانت بينه وبين المدرب الهولندي إيريك تين هاج، والذي يواجه خطر الإقالة خلال الفارة الحالية.

النصر والهلال على الصدارة

يواصل النصر السعودي بقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو زحفه نحو الصدارة والتي يتربع عليها الهلال برصيد 29 نقطة.

بينما يحل العالمي في الوصافة ب 25 نقطة، فيما يأتي التعاون في المركز الثالث ب 24 نقطة، والفتح رابعًا ب 23 نقطة.

فيما يأتي أهلي جدة في المركز الخامس ب 22 نقطة، واتحاد جدة سادس الترتيب ب 21 نقطة، والاتفاق سابعًا ب 17 نقطة.