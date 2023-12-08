النصر والرياض.. رونالدو يتوهج وسط سيطرة العالمي (شاهد)

نجح النصر السعودي في التقدم على نظيره الرياض بهدفين نظيفين، ضمن منافسات دوري روشن السعودي لهذا الموسم.

واستطاع النصر إحكام سيطرته من بداية المباراة على مواجهته أمام الرياض، حيث تقدم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو في المباراة خلال الدقيقة 31 من عمر الشوط الأول.

فقد نجح الدون في وضع الكرة بالشباك، بعدما استفاد من عرضية زميله بالفريق السعدي ليضعها بالرأس في مرمى حارس الرياض.

بينما عاد رونالدو ليصنع الهدف الثاني لزميله أوتافيو، بعدما قام الدون برفع الكرة بقدمه اليمنى لينجح أوتافيو في وضع الكرة بالرأس على يمين حارس الرياض.

واستطاع الدون أن يقدم مستويات كبيرة مع العالمي، حيث أجبر الجميع على إحترام ما يقدمه مع النصر، بالرغم من أنه يقترب من الأربعون من عمره خلال الفترة القليلة المقبلة.

وكان النصر قد تعاقد مع رونالدو، بعدما قام الأخير بفسخ تعاقده مع فريقه السابق مانشستر يونايتد، عقب الأزمة الشهيرة بينه وبين المدرب الهولندي إيريك تين هاج، بسبب التصريحات التي أدلى بها رونالدو ضد مدربه.

الجدير بالذكر أن لويس كاسترو كان مهددًا بالرحيل عن النصر السعودي خلال الفترة القليلة الماضية، بعدما خسر ديربي الرياض أمام الهلال بنتيجة كبيرة 3/0، وأيضًا التعادل في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، مما جعل هناك حالة غضب لدي جماهير العالمي.

أهداف الشوط الأول من مواجهة النصر والرياض