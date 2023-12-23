النصر والاتفاق.. وليد الفراج يتغنى بكريستيانو رونالدو مع العالمي

حقق النصر السعودي فوزًا مثيرًا على نظيره الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن منافسات دوري روشن لهذا الموسم 2023/2024.

واستطاع البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر في أن يضع بصمته خلال المواجهة، حيث سجل الهدف الثالث للعالمي من ركلة جزاء في الدقيقة 73.

فيما أفتتح مواطنه أليكس تيليس التسجيل للنصر من تصويبة قوية في الدقيقة 43، بينما أضاف بروزوفيتش الهدف الثاني في الدقيقة 59.

بينما قلص محمد الكويكبي الفارق للاتفاق في الدقيقة 85 من عمر الشوط الثاني والمباراة، لتنتهي المواجهة بفوز العالمي بنتيجة 3/1.

ويواصل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو تقديم العروض القوية والمميزة مع النصر السعودي، حيث يعد الدولي البرتغالي أحد أفضل الصفقات التي مرت على تاريخ الدوري السعودي.

وليد الفراج يتغنى بكريستيانو رونالدو

تغنى الإعلامي السعودي وليد الفراج مقدم برنامج “أكشن مع وليد”، حيث قال: “كرستيانو رونالدو لازال حاله فرح مستمر في ملاعبنا .. اعشق من يعمل بشغف”.

وتابع: “العمر ارقام والطاقه هى المقياس الحقيقي للعطاء .. أمتعنا كمان وكمان يا كريس”.

كرستيانو رونالدو لازال حاله فرح مستمر في ملاعبنا .. اعشق من يعمل بشغف .. العمر ارقام والطاقه هى المقياس الحقيقي للعطاء .. أمتعنا كمان وكمان يا كريس 👏👌👍 #اكشن_مع_وليد #النصر_الاتفاق pic.twitter.com/9x0b5Zl8UQ — #وليد_الفراج (@waleedalfarraj) December 23, 2023

قنوات عالمية تنقل مباريات #النصر العالمي بينما #الهلال ما أحد درى عنه ويزعلون إذا قلنا أن ناديكم محلي هذا تعليق أجنبي على هدف تيليس ⬇️⬇️⬇️#النصر_الاتفاق pic.twitter.com/mCb6ulTDO6 — كُن هلاليا عنده ضمير (@hilaldhameer) December 23, 2023

هدف تيليس تصوير من المدرج من زاوية مختلفة تظهر لك جمال الهدف وصعوبته#النصر_الاتفاق pic.twitter.com/3dc1Ib1Y07 — كُن هلاليا عنده ضمير (@hilaldhameer) December 23, 2023

أهداف مباراة النصر والاتفاق

وكان رونالدو قد انتقل للنصر السعودي قادمًا من مانشستر يونايتد، بعدما قام اللاعب بفسخ تعاقده مع الفريق الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، حيث كانت علاقة اللاعب متوترة للغاية مع المدرب الهولندي إيريك تين هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد قبل رحيل الدون.

واستغلت إدارة النصر فسخ رونالدو لتعاقده مع فريقه السابق مانشستر يونايتد، حيث نجحت في التعاقد معه على الرغم من راتب اللاعب الكبير بالمقارنة مع عمره، حيث يقترب الدون من التاسعة والثلاثون من عمره.