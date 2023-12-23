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النصر والاتفاق.. وليد الفراج يتغنى بكريستيانو رونالدو مع العالمي

أحمد علي

حقق النصر السعودي فوزًا مثيرًا على نظيره الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن منافسات دوري روشن لهذا الموسم 2023/2024.

واستطاع البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر في أن يضع بصمته خلال المواجهة، حيث سجل الهدف الثالث للعالمي من ركلة جزاء في الدقيقة 73.

فيما أفتتح مواطنه أليكس تيليس التسجيل للنصر من تصويبة قوية في الدقيقة 43، بينما أضاف بروزوفيتش الهدف الثاني في الدقيقة 59.

بينما قلص محمد الكويكبي الفارق للاتفاق في الدقيقة 85 من عمر الشوط الثاني والمباراة، لتنتهي المواجهة بفوز العالمي بنتيجة 3/1.

ويواصل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو تقديم العروض القوية والمميزة مع النصر السعودي، حيث يعد الدولي البرتغالي أحد أفضل الصفقات التي مرت على تاريخ الدوري السعودي.

وليد الفراج يتغنى بكريستيانو رونالدو

تغنى الإعلامي السعودي وليد الفراج مقدم برنامج “أكشن مع وليد”، حيث قال: “كرستيانو رونالدو لازال حاله فرح مستمر في ملاعبنا .. اعشق من يعمل بشغف”.

وتابع: “العمر ارقام والطاقه هى المقياس الحقيقي للعطاء .. أمتعنا كمان وكمان يا كريس”.

أهداف مباراة النصر والاتفاق

وكان رونالدو قد انتقل للنصر السعودي قادمًا من مانشستر يونايتد، بعدما قام اللاعب بفسخ تعاقده مع الفريق الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، حيث كانت علاقة اللاعب متوترة للغاية مع المدرب الهولندي إيريك تين هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد قبل رحيل الدون.

واستغلت إدارة النصر فسخ رونالدو لتعاقده مع فريقه السابق مانشستر يونايتد، حيث نجحت في التعاقد معه على الرغم من راتب اللاعب الكبير بالمقارنة مع عمره، حيث يقترب الدون من التاسعة والثلاثون من عمره.

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عن الكاتب:
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أحمد علي

الصحفي أحمد المنياوي، أُجيد الكتابة الصحفية باحترافية شديدة، بالإضافة إلى عملي في العديد من المواقع الإخبارية الكبيرة.
وقدرتي على متابعة الأحداث الإخبارية لحظة بلحظة بدقة شديدة.

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