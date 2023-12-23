النصر والاتفاق.. لقطة رونالدو تجذب أنظار العالم (فيديو)

أصبح الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو حديث العالم خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما قاد فريقه النصر للفوز على الاتفاق بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات دوري روشن السعودي للموسم الجاري 2023/2024.

ونجح رونالدو في إثبات نفسه مع العالمي، بعد المستويات القوية التي قدمها مع الفريق، على الرغم من تقدمه في العمر، حيث يبلغ 39 عامًا.

واستطاع الدون تسجيل الهدف الثالث خلال مواجهة النصر أمام الاتفاق، بعدما أحرزه من ركلة جزاء.

بينما استطاع أليكس تيليس وبروزوفيتش تسجيل الهدفين الأول والثاني خلال المباراة، والتي أقيمت أمس الجمعة على ملعب “الأول بارك”.

رونالدو يجذب أنظار العالم

جذبت لقطة احتفال رونالدو مع جماهير النصر أنظار العالم، حيث اعتاد الدون تجميع زملاؤه لأخذ دفعة معنوية قوية من الجماهير.

وشهدت نهاية مباراة النصر أمام الاتفاق طلب رونالدو من اللاعبين الذهاب للجماهير لتحيتهم والاحتفال معهم، مما جعل العديد من وسائل الإعلام العالمية تهتم بهذه اللقطة، خاصة وأن رونالدو لم يقم بهذا الأمر في الأندية التي كان يلعب معها.

فقد تواجد رونالدو في مانشستر يونايتد وريال مدريد ولم يكن يحتفل مع الجماهير عقب نهاية المباريات، أو طلب زملاؤه في هذه الفترات الحصول على دفعة معنوية من عشاق الملكي والشياطين الحمر.

وقدم الدون زميله السنغالي ساديو ماني للجماهير بعد الفوز على الاتفاق، عقب الفترة الصعبة التي كان يعاني منها أسد التيرانجا خلال الأوقات الماضية

ويرغب رونالدو في تسطير تاريخ جديد مع النصر السعودي على غرار ما حدث مع ريال مدريد ومانشستر يونايتد من قبل، حيث نجح في صنع تاريخ مميز مع الثنائي، مما جعله أحد أساطير الدوري الإسباني والإنجليزي، بعد الأرقام القياسية التي سطرها في الدورين الأقوي في العالم.

كرستيانو رونالدو لازال حاله فرح مستمر في ملاعبنا .. اعشق من يعمل بشغف .. العمر ارقام والطاقه هى المقياس الحقيقي للعطاء .. أمتعنا كمان وكمان يا كريس 👏👌👍 #اكشن_مع_وليد #النصر_الاتفاق pic.twitter.com/9x0b5Zl8UQ — #وليد_الفراج (@waleedalfarraj) December 23, 2023

قنوات عالمية تنقل مباريات #النصر العالمي بينما #الهلال ما أحد درى عنه ويزعلون إذا قلنا أن ناديكم محلي هذا تعليق أجنبي على هدف تيليس ⬇️⬇️⬇️#النصر_الاتفاق pic.twitter.com/mCb6ulTDO6 — كُن هلاليا عنده ضمير (@hilaldhameer) December 23, 2023

هدف تيليس تصوير من المدرج من زاوية مختلفة تظهر لك جمال الهدف وصعوبته#النصر_الاتفاق pic.twitter.com/3dc1Ib1Y07 — كُن هلاليا عنده ضمير (@hilaldhameer) December 23, 2023

أهداف مباراة النصر والاتفاق