النصر والاتحاد.. هل يجد جاياردو نفس مصير نونو سانتو مع العميد السعودي؟ (مصدر يرد)

يواصل اتحاد جدة السعودي تقديم المستويات السيئة خلال الفترة الماضية، بعد الهزائم التي تعرض لها، والتي كانت آخرها أمام النصر بخمسة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات دوري روشن للموسم الجاري.

وتسيطر حالة من الغضب وسط جماهير اتحاد جدة، بعد الخسارة القاسية من العالمي، خاصة وأن الفريق لم يعد يقدم المستويات المأمولة منه كما كان في الموسم الماضي وأيضًا بداية الموسم الحالي مع البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني السابق للنمور.

ويجد سانتو تعاطفًا من قبل جمهور الاتحاد خلال الفترة الحالية، بعدما ظهر أن الاتحاد يُعاني من مشكلة إدارية كبيرة وليست فنية.

مصدر: جاياردو يقترب من الرحيل عن اتحاد جدة

كشف مصدر داخل إدارة اتحاد جدة عن اقتراب رحيل المدرب الأرجنتيني مارسيلو دانيال جاياردو، المدير الفني الحالي للاتحاد، بعد النتائج السلبية التي حققها خلال الفترة الماضية.

وأكد المصدر أن هناك حالة منن القلق لدي مجلس إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي من استمرار النتائج السلبية، وبذلك يخسر العميد فرصة المشاركة في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل.

وأوضح أن هناك اتجاه برحيل جاياردو حال استمرت النتائج السلبية حسن خليفة لقيادة الفريق حتى نهاية الموسم، حيث كان العميد يقدم مستويات مميزة مع خليفة قبل التعاقد مع جاياردو.

وكان الاتحاد قد تعرض لأربعة هزائم آخر 5 مباريات لعبهم سواء في دوري روشن السعودي أو كأس العالم للأندية، حيث خسر من ضمك في المسابقة المحلية بنتيجة 3/1.

بينما فاز على أوكلاند سيتي في المباراة الافتتاحية من بطولة كأس العالم للأندية بنتيجة 3/0، وودع كأس العالم للأندية أمام الأهلي المصري بالخسارة 3/1.

فيما خسر من الرائد بنفس النتيجة، وجاءت الهزيمة الأخيرة من النصر بنتيجة 5/2.