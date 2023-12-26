النصر والاتحاد.. مواجهة أرجنتينية برتغالية نارية في الكلاسيكو السعودي

ينتظر عشاق كرة القدم العربية والسعودية مواجهة من العيار الثقيل، والتي تجمع اتحاد جدة بنظيره النصر، ضمن منافسات دوري روشن السعودي لهذا الموسم 2023/2024.

ويمر الاتحاد بفترة عصيبة على مستوى النتائج، حيث تسيطر حالة من القلق لدي جماهيره من الخسارة في المباريات الماضية بدوري روشن، حيث تلقي الفريق هزيمتين من ضمك والرائد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المواجهتين.

#النصر_الاتحاد#النصر_حديث_العالم الاسطورة يسلم عليكم .. ولسان حاله يقول الفوز حليفنا ان شاء الله يا اعظم جمهور ..💛😘💙 pic.twitter.com/Vx3Kd2s6Ra — وَبَرّاَ بَِوالِدتِي ❤️ (@LyD51) December 26, 2023

في المقابل، يعيش جماهير النصر حالة من التفاؤل بعد الانتصار الأخير أمام الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، حيث يرغب العالمي في تحقيق الفوز على الاتحاد لمطاردة الهلال على صدارة دوري روشن السعودي.

جاياردو وكاسترو.. مواجهة قوية في قمة الاتحاد والنصر

يواجه الأرجنتيني مارسيلو دانيال جاياردو، المدير الفني لاتحاد جدة نظيره البرتغالي لويس كاسترو، مدرب النصر، حيث يرغبان الثنائي في تحقيق الفوز خلال مواجهة الغد.

عدم اشراك #غروهي الليلة يعني مصيبة اخرى على مصائب #الاتحاد من هذه الادارة ..#النصر_الاتحاد

pic.twitter.com/1vjpPuMgUK — راكان الحارثي | RAKAN ALHARTHI (@d9q) December 26, 2023

ويبحث جاياردو عن مُصالحة جماهير اتحاد جدة بعد النتائج السلبية التي حققها الفريق خلال الفترة الماضية، مما جعل هناك حالة من الغضب لدي عشاق العميد، حيث طالب قطاع كبير من عشاق الفريق بضرورة رحيله بعد الخسارة من ضمك في الدوري، والأهلي المصري في كأس العالم للأندية، والرائد في المسابقة المحلية.

ومن المتوقع أن يخوض جاياردو مواجهة النصر بالقوة الضاربة له، حيث سيبدأ اللقاء بضغط عالي مع تأمين دفاعي، حيث يمتلك النصر أسلحة هجومية قوية كالدون كريستيانو رونالدو والسنغالي ساديو ماني وتاليسكا.

اليوناني "أناستاسيوس سيديروبولس" حكمًا لمباراة الكلاسيكو الليلة والتي تجمع #النصر_الاتحاد. – pic.twitter.com/mbJQaLin5i — أخبار السعودية (@SaudiNews50) December 26, 2023

كما سيضع المدرب الأرجنتيني رقابة قوية على الثلاثي تاليسكا ورونالدو وماني، بعدما أدرك جاياردو أن معظم الأهداف التي يسجلها العالمي من خلال هؤلاء اللاعبين.

في المقابل، يأمل البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للنصر في الفوز بالكلاسيكو، حيث يبحث عن استمرار تقديم المستويات الكبيرة، خاصة بعد الانتقادات العنيفة التي تعرض لها المدرب البرتغالي بعد الهزيمة من الهلال في كلاسيكو الرياض بنتيجة 3/0.

ويُفكر المدرب البرتغالي في منح لاعبي خط الوسط فوفانا وبروزوفيتش تعليمات واضحة بالزيادة الهجومية مع الحرص في الهجمات المعاكسة، خاصة وأن العالمي يمتلك ثنائي وسط ملعب “كانتي وفابينيو”، لديهم القدرة على إحراج دفاع النصر السعودي.

ويعتمد كاسترو على رونالدو وماني وتاليسكا، حيث سيمنحهم تعليمات بضرورة التواجد في منطقة جزاء الخصم مع الاستفادة من الكرات العرضية التي يقوم بها البرتغالي أليكس تيليس، والذي توهج خلال المباراة الماضية أمام الاتفاق بتسجيله هدفًا ينافس به على الأفضل خلال الجولة الماضية.

ومن المقرر أن ينطلق كلاسيكو الاتحاد والنصر في الثامنة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، والتي ستُنقل عبر شبكة قنوات ssc السعودية.