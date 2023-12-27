النصر والاتحاد.. رونالدو هداف العالم في 2023 (فيديو)

نجح البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي في كتابة تاريخ جديد له في عالم الساحرة المستديرة، على الرغم من تقدمه في العمر.

وقاد صاحب ال 39 عامًا النصر لتحقيق فوزًا عريضًا على نظيره الاتحاد بخمسة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

ويعتبر رونالدو أحد أفضل لاعبي العالم خلال الخمسة عشر عامًا الماضية، بعد المستوى الثابت الذي يقدمه مع الأندية التي لعب لها ومنتخب بلاده البرتغال.

رونالدو هداف كرة القدم في 2023

أصبح كريستيانو رونالدو هداف كرة القدم على مستوى العالم خلال العام الجاري 2023، بعد الثنائية التي أحرزها في مرمى الاتحاد بالأمس الثلاثاء.

ولعب رونالدو 49 مباراة مع النصر في جميع المسابقات، حيث ساهم تهديفيًا في 56 هدفًا، فقد سجل 43 هدفًا مع العالمي، فيما صنع 13 هدفًا.

وعلى الصعيد المحلي والدولي، فقد وصل رونالدو للهدف رقم 53 مع الأندية ومنتخب بلاده البرتغال خلال هذا العام.

ولم ينجح أي لاعب في دوريات العالم الوصول لهذا السجل التهديفي، فلم يتمكن الثلاثي إرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، وكليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، وهاري كين، لاعب توتنهام الإنجليزي السابق وبايرن ميونيخ الألماني الحالي من الوصول لهذا الرقم.

فتفوق الدون على الثنائي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ، ومبابي نجم باريس سان جيرمان، حيث يأتون في المركز الثاني برصيد 52 هدفًا لكل واحد منهما.

بينما يحل النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، في المركز الثالث برصيد 50 هدفًا.

ويمتلك رونالدو مسيرة كروية أسطورية، بعد الإنجازات التي حققها مع ريال مدريد ومانشستر يونايتد، بجانب حصوله على الكرة الذهبية لخمس مرات من قبل، مما يجعله واحد من أفضل لاعبي كرة القدم على مر التاريخ.