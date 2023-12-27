النصر والاتحاد.. أرقام أسطورية للبرتغالي كريستيانو رونالدو مع فريقه

خطف الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو أنظار العالم بعد المستويات الكبيرة التي قدمها مع فريقه الحالي النصر السعودي، مما يجعله أحد أفضل الصفقات التي مرت على تاريخ دوري روشن السعودي.

كريستيانو رونالدو يتصدر قائمة هدافي العالم في عام 2023 - صورة أرشيفية مصدرها جوجل

وقاد رونالدو النصر للفوز بالكلاسيكو أمام الاتحاد بنتيجة 5/2، في المباراة التي شهدت توهج الدون، حيث سجل هدفين في خماسية العالمي خلال مواجهة الأمس الثلاثاء.

أرقام أسطورية لرونالدو مع النصر

نجح كريستيانو رونالدو في تقديم مستويات مميزة رفقة النصر في جميع المسابقات منذ انتقاله للعالمي في ديسمبر من العام الماضي 2022.

فقد لعب رونالدو 49 مباراة بقميص العالمي بجميع المسابقات، فقد ساهم في صناعة 56 هدفًا، حيث نجح في تسجيل 43 هدفًا بجميع المسابقات، بينما صنع 13 هدفًا.

واستطاع رونالدو أن يصبح هداف العالم خلال هذا العام 2023.

ويرغب رونالدو في قيادة النصر للتتويج بلقب دوري روشن السعودي لهذا الموسم، على الرغم من صعوبة المنافسة مع الهلال، والذي يتصدر المسابقة ب 50 نقطة، فيما يحل الأصفر في الوصافة ب 43 نقطة عقب الفوز على الاتحاد.

النصر والاتحاد.. تفاصيل الكلاسيكو المثير

شهدت مواجهة اتحاد جدة والنصر إثارة ومتعة كبيرة، حيث جاءت غزارة تهديفية في هذه المباراة ب 7 أهداف.

فقد تقدم عبد الرزاق حمد الله للاتحاد في الدقيقة 14، لكن الرد جاء سريعًا من قبل البرتغالي كريستيانو رونالدو، والذي نجح في إدراك هدف التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 19.

بينما ضاعف تاليسكا النتيجة للنصر في الدقيقة 38 من عمر الشوط الأول من المباراة، لينتهي بتقدم العالمي بهدفين مقابل هدف واحد.

فيما عاد الدولي المغربي حمد الله ليُسجل هدف التعادل للاتحاد في الدقيقة 51 من عمر الشوط الثاني من المباراة لتصبح النتيجة التعادل 2/2، لكن رونالدو وساديو ماني كان لهم رأيًا أخر، حيث أحرز الدون هدف التقدم الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 68 للنصر.

بينما سجل الدولي السنغالي ساديو ماني هدفين متتالين في الدقائق 75، و82، بذلك تنتهي المباراة بفوز النصر على الاتحاد بنتيجة 5/2.

وكان الدولي البرازيلي فابينيو قد تحصل على طرد في الدقيقة 66 من عمر الشوط الثاني من اللقاء، ليُكمل الاتحاد ما تبقى من المباراة بعشرة لاعبين.

ملخص مباراة النصر واتحاد جدة