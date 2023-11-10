النصر لا يستحق الفوز…قرار لجنة الحكام بعد أحداث مباراة النصر والاتفاق

صرحت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم بأن قرار الحكم التشيلي بيرو مازا بطرد اللاعب علي هزازي لاعب نادي الاتفاق في المباراة التي أقيمت بين فريق النصر والاتفاق غير صحيحة تماماً، وذلك بعدما طالبت إدارة نادي الاتفاق بالاستماع إلى تسجيلات صوتية في غرفة حكم الفيديو المساعد.

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وبعد الاستماع إلى التسجيلات قامت لجنة الحكام بإثبات عدم صحة قرار الحكم التشيلي في هذه المباراة التي أقيمت بين الفريقين ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين.

قرار لجنة الحكام

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية بأن مصدر موثوق داخل إدارة الاتفاق أفاد بأن إدارة لجنة الحكام قامت بعقد اجتماع مع رئيس النادي سامر المسحل وكذلك مدير تطوير كرة القدم مارك ألين وقاموا بالاستماع للتسجيلات، ليقرر بعدها ممثل اللجنة بعدم صحة هذا القرار، والجدير بالذكر أن مدرب فريق الاتفاق ستيفين جيرارد لم يحضر هذا الاجتماع الذي أقيم بين اللجنة وإدارة ناديه.

تصريحات ستيفن جيرارد

والجدير بالذكر أنه كان قد اتهم الحكم التشيلي بيرو ماذا بالتسبب في خسارة فريقه أمام نادي النصر والخروج من هذه البطولة وذلك في التصريحات التي تلت هذه المباراة، وعند اعتراف لجنة الحكام بعدم صحة هذا الطرد شهد الشارع الرياضي السعودي الكثير من الجدل بسبب انتصار نادي النصر على الاتفاق مشيرين إلى أن هذا النصر يعتبر غير شرعي، وطالبت الجماهير الاتحاد السعودي لكرة القدم بإعادة هذه المباراة.