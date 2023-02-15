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النصر ضد التعاون.. النجم البرتغالي رونالدو يسعى لمواصلة التألق في دوري روشن السعودي 

مصطفى السيد

يستضيف نادي النصر ضمن منافسات الجولة السابعة عشر للدوري السعودي نظيره التعاون على الملعب الشهير مرسول مبارك يوم الجمعة القادمة الموافق 17 فبراير 2023. 

النصر ضد التعاون.. النجم البرتغالي رونالدو يسعى لمواصلة التألق في دوري روشن السعودي 
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يطمح النجم البرتغالي رونالدو من مواصلة التألق مع ناديه الجديد “النصر السعودي” للمباراة الثالثة على التوالي، حيث قام بإحراز سوبر هاتريك تاريخي أمام نادي الوحدة بالجولة الماضية في اللقاء الذي انتهى بتفوق النصر برباعية نظيفة، وقد تمكن رونالدو من إفتتاح أهدافه مع النصر أمام نادي الفتح في الجولة قبل الماضية. 

ما هو توقيت لقاء النصر ضد التعاون في الدوري السعودي 

صورة أرشيفية من مباراة النصر ضد التعاون

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ستنطلق أحداث مباراة النصر ضد التعاون يوم الجمعة القادمة، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت أبوظبي، السادسة مساءًا بتوقيت السعودية، الخامسة بتوقيت القاهرة. 

أين ستذاع مباراة النصر والتعاون؟ 

كريستيانو رونالدو

سيتم إذاعة اللقاء المرتقب بين النصر والتعاون على قناة SSC الرياضية، وترددها هو: 

التردد: 12418

الإستقطاب: عمودي. 

معدل الترميز: 27500. 

ترتيب الفريقين “النصر والتعاون” قبل إنطلاق المواجهة بينهما 

أحد الصور الأرشيفية من لقاء النصر ضد التعاون

يتواجد نادي النصر السعودي في المركز الثاني برصيد 37 نقطة بعدما خاض 16 مباراة، حيث تمكن من تحقيق الإنتصار في 11 لقاء، وتعادل في 4 مواجهات، وتلقى الهزيمة في مباراة واحدة. 

فيما يحتل نادي التعاون المركز الخامس برصيد 30 نقطة من 16 مباراة، فقد حقق الإنتصار في 9 مباريات، وتعادل في 3، وتلقى الهزيمة في 4 مواجهات. 

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مصطفى السيد

مهندس كيميائي، مهتم بالمقالات البحثية، أعشق السفر والقراءة وأبحث دائمًا عن النجاح.

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