النصر ضد الاتحاد.. خيسوس يتحدى الإتحاد بتصريحات مثيرة قبل قمة الليلة

تتجه الأنظار اليوم الثلاثاء إلى مدينة هونج كونج حيث تقام واحدة من أقوى مباريات الموسم، عندما يلتقي النصر السعودي مع غريمه الاتحاد في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2025، البطولة التي تُلعب بنظام جديد يبدأ من الدور نصف النهائي خلال الفترة من 19 إلى 23 أغسطس الجاري.

خيسوس: مواجهة صعبة وطموح كبير مع النصر

المدرب البرتغالي خورخي خيسوس شدد خلال المؤتمر الصحفي قبل اللقاء على صعوبة المواجهة المرتقبة أمام الاتحاد، مؤكدًا أنه خاض من قبل ثلاث نسخ سابقة من السوبر ويطمح في تحقيق اللقب الرابع بمسيرته التدريبية.

وقال خيسوس: “المباراة ستكون تحديًا كبيرًا، ما زلنا نعمل على غرس أفكارنا في الفريق، وأتطلع أن تكون بداية قوية مع النصر في هذه البطولة المهمة”.

رونالدو سبب رئيسي في قبول التحدي

وتطرق خيسوس إلى أسباب اختياره تدريب النصر قائلًا: “وجود النجم العالمي كريستيانو رونالدو كان دافعًا قويًا لي لخوض التجربة.

الآن بدأت حياة جديدة هنا، والهدف هو المنافسة بجدية وحصد البطولات”، مشيرًا إلى أن طموحه مع الفريق يتجاوز البطولات المحلية وصولًا إلى تحقيق لقب دوري أبطال آسيا.

تجربة الهلال أصبحت من الماضي

وعن فترته السابقة مع الهلال، أوضح المدرب البرتغالي: “حققت الكثير مع الهلال باستثناء دوري أبطال آسيا، والآن تركيزي بالكامل منصب على النصر وتجهيز اللاعبين للتتويج بالبطولات المقبلة”.

نظام البطولة ومواجهات نصف النهائي

بطولة السوبر السعودي هذا الموسم تقام بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، وفي حال التعادل تُحسم المواجهة مباشرة بركلات الترجيح.

النصر يشارك في السوبر بصفته صاحب المركز الثالث في الدوري بعد تتويج الاتحاد بلقب كأس الملك.

الاتحاد يخوض البطولة بصفته بطل الدوري السعودي لموسم 2024/25.

القادسية يشارك بصفته وصيف الكأس ويواجه الأهلي في نصف النهائي الآخر.

قمة منتظرة بين النصر والاتحاد

الجماهير تترقب مواجهة نارية تجمع بين النصر والاتحاد، ليس فقط بسبب المنافسة على بطاقة التأهل للنهائي، ولكن أيضًا لكونها مواجهة بين فريقين يضمان أبرز النجوم على مستوى الكرة السعودية، يتصدرهم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع النصر، ما يجعل المباراة حدثًا عالميًا بكل المقاييس.