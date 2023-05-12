النصر السعودي يُفاوض ماسيمليانو أليجري لتدريب الفريق

فجر الصحفي الإيطالي الشهير “رودي جاليتي” اليوم الخميس، مفاجأة من العيار الثقيل، بأن نادي النصر السعودي، يجهزعرضًا للتعاقد مع المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليجري المدير الفني الحالي لفريق يوفنتوس.

ماسيمليانو أليجري وتدريب النصر السعودي

وقام رودي جاليتي، الكاتب بشبكة “سكاي سبورت” عبر حسابه على تويتر: “يستكشف النصر فرصة التعاقد مع مدرب جديد للموسم المقبل، والمناقشة الداخلية جارية، والنادي يستعد لتقديم عرض رسمي لإرساله إلى ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس”.

ومن الجدير بالذكر أن المدرب الإيطالي المخضرم، ماسيمليانو أليجري، سبق وأن عمل مع كريستيانو رونالدو في يوفنتوس لمدة موسم واحد (موسم 2018/2019)، ولعب النجم البرتغالي تحت قيادة المدرب الإيطالي 44 مباراة بواقع 3676 دقيقة، سجل فيها 28 هدفًا وصنع 11.

وعاد ماسيميليانو أليجري، البالغ من العمر 55 عامًا، إلى تدريب يوفنتوس، في مايو 2021، وينتهي عقده في 2025، ويحتل فريق السيدة العجوز تحت قيادة أليجري المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 66 نقطة، بعد خوض 34 مباراة.

مشوار النصر السعودي في الموسم الحالي 2022/2023

بينما يتولى الصربي دينكو يليتشيتش تدريب النصر بشكل مؤقت بعد إقالة المدرب الفرنسي رودي جارسيا من تدريب النصر في أبريل الماضي.

ويملك النصر 57 نقطة من 26 مباراة، ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، ويتأخر بـ5 نقاط عن الاتحاد المتصدر، مع تبقي 4 جولات على النهاية.

وسبق أن ودع فريق الكرة الأول بنادي النصر منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بالخسارة أمام الوحدة الذي سيلاقي الهلال في النهائي.

ومن المقرر أن يلعب النصر، الذي يلعب ضمن صفوفه النجم البرتغالي الكبير كريستيانو رونالدو، في آخر 4 جولات من الدوري السعودي مع الطائي، والشباب، والاتفاق، والفتح.