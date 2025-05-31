النصر السعودي ينافس برشلونة لضم هذه الصفقة

من الواضح أن إدارة النصر تسعى لتعويض الرحيل المحتمل للدون كريستيانو رونالدو بشكل مبكر، حيث دخل نادي النصر السعودي فى منافسة قوية مع برشلونة الإسباني لضم المهاجم الكولومبي لويس دياز من صفوف ليفربول الإنجليزي.

وضع دياز

وبحسب صحيفة “تيليجراف” البريطانية، يتابع نادي النصر بشكل قوي وضع عقد دياز الذي يتبقى عليه عامان فى آنفيلد، وسط غموض بشأن تمديد تعاقده مع “الريدز”.

وتواجد لويس دياز بصفوف ليفربول في صفقة وصلت قيمتها 37.5 مليون جنيه إسترليني قادمًا من بورتو، وبرز كلاعب أساسي خلال موسمين ناجحين، حيث ساعد في فوز فريقه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس كاراباو.

وجاء اهتمام النصر في إطار سعيه لدعم صفوفه بقوة للمنافسة على لقب الدوري السعودي للمحترفين، بعد أن أنهى الموسم الحالي في المركز الثالث، ويبدو أن النادي السعودي يخطط لتحركات كبيرة في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

مستقبل دياز في الريدز

ويخطط نادي ليفربول لضم نجم باير ليفركوزن فلوريان فيرتز، ما قد يؤثر على مستقبل دياز في الفريق، رغم أنه كان من اللاعبين المؤثرين في تشكيلة المدرب.

ولا يرتبط اهتمام النصر بدياز بمستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي ما زالت مسألة تجديد عقده قيد المفاوضات، وسط إشارات متضاربة بشأن بقائه أو رحيله بعد تغريدته الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد النصر اهتمامه بلاعب وسط تشيلسي مويسيس كايسيدو، في محاولة لتعزيز خط الوسط، رغم تمسك النادي الإنجليزي باللاعب.