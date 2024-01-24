النصر السعودي ينافس أهلي جدة على ضم نجم مانشستر يونايتد

أكدت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الأربعاء، على أن إدارة نادي النصر السعودي، برئاسة مسلي آل معمر، تقديم عرض ضخم لمسؤولي مانشستر يونايتد الإنجليزي للتعاقد مع البرازيلي كاسيميرو لاعب الفريق في الصيف القادم.

النصر - أهلي جدة

النصر السعودي ينافس أهلي جدة على ضم كاسيميرو

ووفقا لما ذكرته صحيفة “daily mail” البريطانية الشهيرة، فإن نادي النصر يرغب في ضم اللاعب البرازيلي بالصيف المقبل؛ مشيرة إلى أن النادي الإنجليزي أصبح منفتحًا على فكرة بيع عقد كاسيميرو.

ويُعتبر كارلوس كاسيمرو من أعلى اللاعبين أجرًا بالفريق الإنجليزي العريق؛ حيث يحصل على راتب يبلغ 375 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

وسبق أن ذكرت عدة تقارير بأن النادي الأهلي السعودي لا يزال لديه الرغبة في ضم كاسيميرو الذي ينتهي عقده في 2026، وأن اللاعب يفكر جديًّا في مغادرة البريميرليج بالفترة المقبلة.

ومن الجدير بالذكر أن كاسيميرو، صاحب الـ31 عامًا، يلعب في مركز الوسط الدفاعي، لنادي مانشستر يونايتد، وانضم للفريق الأحمر في أغسطس 2022، قادمًا من ريال مدريد الإسباني، كما يلعب للمنتخب البرازيلي منذ 2011.

النصر يخطط لضم آرون وان بيساكا

وفي سياق متصل، أن النصر يستعد لتقديم عرض لظهير مانشستر يونايتد الإنجليزي آرون، وان بيساكا (26 عامًا)، بالميركاتو الشتوي الجاري بحسب العديد من التقارير الصحفية.

ترتيب النصر في الدوري السعودي 2023/2024

ويتواجد فريق النصر، بقيادة المدرب البرتغالي لويس كاسترو، المركز الثاني في جدول ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 46 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن الهلال المتصدر.

أجانب نادي النصر السعودي

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الكولومبي دافيد أوسبينا (غير مسجل)

الإسباني إيمريك لابورت

البرازيلي أليكس تيليس

البرتغالي أوتافيو

الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش

الإيفواري سيكو فوفانا

البرازيلي أندرسون تاليسكا

السنغالي ساديو ماني

البرتغالي كريستيانو رونالدو

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