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النصر السعودي يغري نجم برشلونة بـ”ضعف راتبه” لضمه في الميركاتو الصيفي

عمر عبد العزيز أحمد

أصبح أحد نجوم نادي برشلونة الإسباني، على أعتاب الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وسط اهتمام ملحوظ من جانب نادي النصر السعودي بخدماته.

النصر السعودي يستهدف نجم برشلونة

ويسعى مسؤولي برشلونة إلى بيع عدد من لاعبي الفريق الأول، من أجل ضم صفقات جديدة خلال الميركاتو الصيفي للموسم الكروي 2025/2026.

ويريد البارسا تعزيز فرصه في المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا، الذي غاب عن خزائنه لعدة سنوات، وكان آخرها هذا الموسم عندما ودّع البطولة من الدور نصف النهائي أمام إنتر ميلان.

النصر السعودي يستهدف نجم برشلونة

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن نادي النصر السعودي أبدى اهتمامًا كبيرًا بالتعاقد مع المدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن، لاعب برشلونة.

والملاحظ أنه لا يزال في عقد أندرياس كريستنسن مع برشلونة موسمًا إضافيًا آخر، حيث ينتهي عقده رسميًا في 30 يونيو من عام 2026.

وترحب إدارة برشلونة كثيرًا بفكرة رحيل كريستنسن خلال الميركاتو الصيفي المقبل، خاصةً أن عرض نادي النصر يُتوقع أن يكون ضخمًا من الناحية المالية.

وتحتاج خزينة النادي الكتالوني بشكل عاجل إلى السيولة المالية خلال هذه الفترة، لتأمين الصفقات التي حددها المدرب هانز فليك.

موقف كريستنسن من عرض النصر السعودي

ونوه التقرير بأن الأزمة الكبرى تكمن في قرار أندرياس كريستنسن، الذي لم يظهر أي رغبة لديه في الرحيل عن صفوف برشلونة خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، رغم أنه سيتقاضى ضعف الراتب مع النصر.

ماذا قدم كريستنسن مع برشلونة؟

الجدير بالإشارة أن الدنماركي كريستنسن قد شارك في 6 مباريات فقط مع فريق برشلونة خلال موسم 2024/2025 على صعيد مختلف المسابقات، ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.

برشلونة يتوج بالثلاثية المحلية 2024/2025

وقدم فريق برشلونة مستوى مميز خلال الموسم الرياضي الماضي 2024/2025، حيث توّج بثلاثة ألقاب محلية، هي: كأس السوبر الإسباني، وكأس ملك إسبانيا، والدوري الإسباني.

ونجح رجال المدير الفني الألماني هانز فليك في التتويج بالثلاثية المحلية، بعد منافسة قوية مع الغريم التقليدي، ريال مدريد.


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عن الكاتب:
عمر عبد العزيز أحمد

محرر صحفي في قسم الرياضة.. أعمل في موقع نجوم مصرية، القاهرة 24، واتس كورة، وسبق لي العمل في العديد من الصحف والمواقع الشهيرة مثل الفجر، سبورت 360، سبورت جول، أوليه، المواطن.

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