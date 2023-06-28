النصر السعودي يستدعي وكيل أعمال بيتي مارتينيز لسبب غير متوقع

فجرت تقارير صحفية عن قرار إدارة نادي النصر السعودي، باستدعاء وكيل أعمال النجم الأرجنتيني، جونزالو “بيتي” مارتينيز، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، من أجل المجئ إلى العاصمة السعودية، الرياض.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “الرياضية” السعودية، فإن إدارة النصر السعودي قررت استدعاء وكيل مارتينيز، من أجل بحث مستقبل اللاعب الذي يرتبط بعقد مع النصر حتى يونيو 2024.

النصر السعودي يستدعي وكيل أعمال بيتي مارتينيز

وتفيد التقارير السعودية الأخيرة، بأن إدارة نادي النصر السعودي تدرس فكرة إعارة بيتي مارتينيز إلى أحد الأندية، وتكفل العالمي بجزء من راتب اللاعب.

ويقدر راتب بيتي مارتينيز مع نادي النصر السعودي، بنحو 4.5 ملايين دولار في الموسم الواحد؛ في ظل صعوبة العثور على نادٍ يتحمل قيمة الراتب، علمًا بأن مارتينيز سيكون جاهزًا بدنيًا للعودة إلى الملاعب، خلال شهر سبتمبر (أيلول) المقبل.

أخر تطورات إصابة الأرجنتيني بيتي مارتينيز

وأكدت العديد من التقارير الطبية إلى قرب اكتمال جاهزية بيتي مارتينيز في سبتمبر المقبل للعام الحالي 2023، بعد خضوعه لجراحة إعادة بناء الرباط الصليبي خلال شهر مارس الماضي، على يد الطبيب الإسباني رامون كوجات في مدينة برشلونة.

ومن الجدير بالذكر أن الأرجنتيني بيتي مارتينيز سبق أن غاب عن الملاعب على إثر إصابته، لفترة وصلت إلى 9 مباريات فقط خلال موسم 2022-2023 في مختلف البطولات التي شارك فيها أصفر العاصمة.