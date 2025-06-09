النصر السعودي يرصد مبلغًا ضخمًا لضم “منبوذ” مانشستر يونايتد في الصيف

يحظى أحد نجوم مانشستر يونايتد الإنجليزي، باهتمام بالغ من جانب نادي النصر السعودي، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد اقتراب رحيله عن ملعب “أولد ترافورد” بشكل مؤكد.

ويعيش النجم الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو أزمة كبيرة مع نادي مانشستر يونايتد، إذ يبدو أن مسيرته مع الفريق الإنجليزي قد انتهت بعدما طلب منه المدرب روبن أموريم البحث عن نادٍ جديد.

وأثار استبعاد الجناح الأيسر الأرجنتيني من التشكيلة الأساسية في نهائي الدوري الأوروبي، أمام توتنهام هوتسبير، الشهر الماضي، غضبه الشديد، وأجج من خلافه مع روبن أموريم.

النصر السعودي يستهدف نجم مانشستر يونايتد

وبحسب ما ذكرته صحيفة “ذا صن سبورت” البريطانية في وقت سابق، فإن مانشستر يونايتد الإنجليزي يطالب بمبلغ 50 مليون جنيه إسترليني مقابل بيع أليخاندرو جارناتشو.

ومن جانبه يضع الجناح الأرجنتيني الأيسر نادي تشيلسي الإنجليزي كخيار أول له، بينما يجذب أيضًا اهتمام نادي نابولي الإيطالي، رغم تفضيله البقاء في أحد أندية الدوري الإنجليزي.

وكان مانشستر يونايتد قد رفض عرضًا بقيمة 40 مليون جنيه إسترليني من نابولي في سوق انتقالات يناير الماضي، لضم اللاعب الذي انضم إلى أكاديمية النادي قادمًا من أتلتيكو مدريد في عام 2020.

وتشير آخر التقارير البريطانية بأن أندية الدوري السعودي، وعلى رأسها النصر الذي يضم البرتغالي كريستيانو رونالدو، تستعد لتقديم عرض ضخم قد يصل إلى ضعف هذا المبلغ، من أجل جارناتشو.

ومن الجدير بالذكر أن مانشستر يونايتد كان قد تعاقد في الأيام الماضية مع البرازيلي ماتيوس كونيا، مهاجم وولفرهامبتون، ويستهدف تعزيز هجومه بالنجم السويدي فيكتور جيوكيريس.

ماذا قدم جارناتشو مع مانشستر يونايتد؟

لعب أليخاندرو جارناتشو 36 مباراة بقميص المان يونايتد في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، وسجل 6 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.

تدهور علاقة جارناتشو بمدربه أموريم

عقب خسارة نهائي الدوري الأوروبي أمام توتنهام هوتسبير، رفض الجناح الأرجنتيني التعليق على مستقبله مع الفريق، قائلاً: “لعبت كل مباراة حتى النهائي، واليوم لعبت 20 دقيقة فقط، لا أعرف. سأحاول الاستمتاع بالصيف وأرى ما سيحدث لاحقًا”.

وزاد التوتر عندما أدلى أليخاندرو جارناتشو بتصريحات صحفية وصف فيها موسم الفريق الأحمر بأنه “سيئ للغاية”، ما أثار امتعاض زملائه في اليونايتد.

علاوة على ذلك، ظهر أليخاندرو جارناتشو بوجه محبط خلال جولة الفريق الكارثية في آسيا بعد نهاية الموسم.

وشهدت الجولة مشادة بينه وبين أحد المشجعين، قبل أن يوجه إشارة غير لائقة للجماهير عقب خسارة أمام فريق نجوم الآسيان.

وختامًا تدهورت علاقة النجم الأرجنتيني مع روبن أموريم بعد مشادة حادة في غرفة الملابس أمام زملائه، إذ قيل إن المدرب البرتغالي طلب من اللاعب أن “يصلي ليجد ناديًا جديدًا”.