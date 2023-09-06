أخبار الرياضة

النصر السعودي يرد على طلب الهلال بخوض مبارياته على ملعب “الأول بارك”

عمر عبد العزيز أحمد

كشفت تقارير صحفية بأن هناك نقاشات غير رسمية جمعت شركة الوسائل والهلال من جهة، وشركة الوسائل المالكة لملعب “الأول بارك” في العاصمة الرياض، ونادي النصر من جهة أخرى.

النصر يرفض مشاركة الهلال في الأول بارك

ملعب الأول بارك - المصدر: صور جوجل

قد يهمك:

كريستيانو رونالدو يحصد جائزة أفضل لاعب في غرب آسيا لشهر أغسطس 2023

هندرسون يُثير الجدل حول مستقبل محمد صلاح مع ليفربول

النصر يرفض مشاركة الهلال في الأول بارك

وبناء على تلك النقاشات، لم تحمل طابع الرسمية، ولم تتوصل إلى أي نتيجة حتى الآن، وسط رفض نصراوي رسمي قاطع بالسماح للهلال باللعب على الملعب الخاص به.

ووفقا لما أكدت عليه النقاشات، فإن نادي الهلال السعودي منفتح على كل الخيارات والاحتمالات في موضوع لعب مبارياته هذا الموسم في المكان الذي يحدد له وفقاً لمستجدات أعمال الصيانة لملاعب العاصمة الرياض.

وفي سياق متصل، أصدرت شركة الوسائل بيانًا أوضحت فيه أن اللعب في ملعب أول بارك حق حصري للنصر، وأن الأخير هو صاحب القرار، وذلك في سعيها لإيضاح موقفها.

Avatar of عمر عبد العزيز أحمد
عمر عبد العزيز أحمد

محرر صحفي في قسم الرياضة.. أعمل في موقع نجوم مصرية، القاهرة 24، واتس كورة، وسبق لي العمل في العديد من الصحف والمواقع الشهيرة مثل الفجر، سبورت 360، سبورت جول، أوليه، المواطن.

اترك رد

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل
أحدث المقالات