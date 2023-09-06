النصر السعودي يرد على طلب الهلال بخوض مبارياته على ملعب “الأول بارك”

كشفت تقارير صحفية بأن هناك نقاشات غير رسمية جمعت شركة الوسائل والهلال من جهة، وشركة الوسائل المالكة لملعب “الأول بارك” في العاصمة الرياض، ونادي النصر من جهة أخرى.

ملعب الأول بارك - المصدر: صور جوجل

النصر يرفض مشاركة الهلال في الأول بارك

وبناء على تلك النقاشات، لم تحمل طابع الرسمية، ولم تتوصل إلى أي نتيجة حتى الآن، وسط رفض نصراوي رسمي قاطع بالسماح للهلال باللعب على الملعب الخاص به.

ووفقا لما أكدت عليه النقاشات، فإن نادي الهلال السعودي منفتح على كل الخيارات والاحتمالات في موضوع لعب مبارياته هذا الموسم في المكان الذي يحدد له وفقاً لمستجدات أعمال الصيانة لملاعب العاصمة الرياض.

وفي سياق متصل، أصدرت شركة الوسائل بيانًا أوضحت فيه أن اللعب في ملعب أول بارك حق حصري للنصر، وأن الأخير هو صاحب القرار، وذلك في سعيها لإيضاح موقفها.