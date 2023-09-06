النصر السعودي يرد على إعارة علي الحسن إلى الأهلي بالميركاتو الحالي

قرر مجلس إدارة نادي النصر السعودي حسم قرارها النهائي بشأن طلب النادي الأهلي، للتعاقد مع اللاعب الدولي علي الحسن.

علي الحسن - المصدر: صور جوجل

ومن المقرر أن تنتهي فترة الانتقالات الصيفية لعام 2023 في الدوري السعودي، يوم 7 من سبتمبر الجاري، أي بعد 4 أيام فقط، وستكون الفرصة مواتية أمام الأندية لإبرام مزيد من الصفقات خلال تلك المدة.

النصر يرفض انتقال علي الحسن إلى الأهلي

وقررت إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، رفض عرض النادي الأهلي للتعاقد مع اللاعب علي الحسن، الذي يريد الراقي ضمه بفرمان من المدرب ماتياس يايسله.

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي السعودي قد طلب من النصر السعودي ضم اللاعب على سبيل الإعارة أو الإنتقال.