النصر السعودي يراقب صفقة مميزة من نادي لانس الفرنسي

أكجت تقارير صحفية عالمية، أن نادي النصر السعودي، يستهدف التعاقد مع أحد نجوم بطولة الدوري الفرنسي لتعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

النصر السعودي يخطط لضم سيكو فوفانا

وبحسب ما ذكره الصحفي الإيطالي الشهير “رودي جاليتي” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” فإن:

“إن أصفر الرياض يفكر في ضم اللاعب الإيفواري سيكو فوفانا لاعب لانس الفرنسي”.

ويطمح نادي النصر السعودي إلى تدعيم مركز خط الوسط لديه بلاعب جيد وذلك مع اقتراب البرازيلي لويز جوستافو من الرحيل عن صفوف النادي العاصمي في فترة الانتقالات الصيفية.

النصر السعودي يتلقى نصيحة بشأن صفقاته الصيفية

وسبق أن قام وجه عبدالله بن زنان المتحدث الإعلامي الأسبق بأصفر الرياض، رسالة إلى مسلي آل معمر، رئيس نادي النصر، وذلك بعد فوزه برئاسة النادي العالمي لمدة سنة واحدة.

وقال ابن زنان عبر حسابه الرسمي في موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “الاختلاف ليس في مصلحة كيان النادي، ندعو للأستاذ مسلي وفريق عمله بالتوفيق لخدمة النادي وإسعاد جماهيره”.