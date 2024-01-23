النصر السعودي يخطط لضم نجم مانشستر يونايتد آرون وان بيساكا

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، بأن مجلس إدارة نادي النصر السعودي، برئاسة مسلي آل معمر، تسعى لتقديم عرض للظهير الدولي الإنجليزي آرون وان بيساكا، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، للتعاقد معه خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

آرون وان بيساكا المصدر: جوجل

ويحتل فريق النصر، بقيادة المدرب البرتغالي لويس كاسترو، وصافة ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين 2023/2024 برصيد 46 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن الهلال المتصدّر.

آرون وان بيساكا على رادار النصر السعودي

وبحسب ما ذكره الصحفي الإنجليزي الشهير “مايك ماكجراث”: فإن فريق النصر السعودي، صار على استعداد لتقديم عرض لشراء عقد وان بيساكا، في ظل مساعي النادي العاصمي عن ظهير خلال نافذة الانتقالات لشهر يناير الجاري.

وأشار الصحفي البريطاني الشهير إلى أن نادي النصر قرر تحويل اهتمامه إلى ضم بيساكا، بدلًا من البرازيلي إيمرسون رويال؛ لاعب توتنهام هوتسبير الإنجليزي، حيث قدم النصر بالفعل عرضًا بقيمة “20” مليون جنيه إسترليني لضم اللاعب.

يلعب “آرون وان بيساكا” البالغ من العمر 26 عامًا لمانشستر يونايتد في يوليو 2019، قادمًا من “كريستال بالاس” الإنجليزي، وتبلغ القيمة السوقية له نحو “20” مليون يورو.

من هو آرون بيساكا لاعب مانشستر يونايتد؟

آرون وان بيساكا هو لاعب كرة قدم إنجليزي محترف يلعب حاليًا كظهير أيمن لفريق مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز. إليك بعض المعلومات الأساسية عنه: