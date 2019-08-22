النصر السعودي يتيح لجماهيره تذكرة مجانية قبل بداية الدوري السعودي

كشفت إدارة نادي النصر السعودي النقاب على أنه سوف تقوم الإدارة بتقديم تذكرة مجانية لمباراة الفريق السعودي أمام ضمك في الجولة الإفتتاحية من بطولة الدوري السعودي، حيث قالت إدارة النصر على أنه يمكن لكل مشجع أو مناصر يحمل تذكرة مباراة التتويج في الموسم الماضي أن يحصل على تذكرة مجانية، وذلك في إطار تشجيع الإدارة على حضور كافة الجماهير والمعلقين والمناصريين، هذا ويأمل جمهور النصر السعودي في شتى بقاع الأرض أن ينافس النادي على لقب الدوري السعودي، وأن يحتفظ باللقب الذي توجه به في الموسم المنصرم.

النصر السعودي يصدر تذاكر مجانية لجماهيره

نوهت إدارة نادي النصر السعودي على أنه أقدمت على تلك الخطوة من أجل تقدير من قبل إدارة النادي للجمهور الذي حضر وساند الفريق في مباراة الباطن، وذلك في المباراة الختامية من بطولة الدوري السعودي الموسم الماضي، والتي إستطاع من خلالها نادي النصر أن يحصل على بطولة الدوري السعودي من أمام نادي الهلال السعودي خلال الأسابيع الأخيرة.

ها وقد إنتشرت إدارة نادي النصر السعودي من خال موقع التواصل الإجتماعي بياناً رسمياً، كشفت من خلاله على أن توزيرع التذكر المجانية من اجل حضور المباراة الأولى للفريق امام نادي ضمك سوف يكون من خلال إحضار تذكرة التتويج، وذلك في مقر النادي أو من خلال متجر النادي السعودي أو من خلال بوابات المعلب التي سوف تقام على أرضة المباراة الإفتتاحية.