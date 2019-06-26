تمكن منتخب نيجيريا من اقتناص الفوز أمام منتخب غينيا في ثاني جولات المجموعة الثانية التي تقام على ملعب الإسكندرية بهدف دون رد فى بطولة كأس الأمم الأفريقية.
استطاع ” كينيث أوميرو” من الارتقاء لاستقبال الركينه المرسلة من ” موزيس سيمون ” ليسددها قوية برأسه في الشباك الغينية ليضمن التأهل لدور الـ16 بعد احتلال صدارة المجموعة الثانية فى انتظار نتيجه اللقاء الثاني في المجموعة بين مدغشقر وبوروندي غدا .
تمكن منتخب النسور الخضراء النيجيرية من احتلال الصدارة بالعلامة الكاملة 6 نقاط بعد الفوز فى المباراة الماضية أمام بوروندي بهدف دون رد والفوز اليوم بهدف نظيف أيضا .
جدير بالذكر أن دور ال 16 يتأهل له أصحاب المركز الأول والثاني عن كل مجموعه بجانب اختيار أصحاب أفضل 4 منتخبات صاحبة المركز الثالث من 6 مجموعات .
النسور تحلق على صدارة المجموعه الثانيه وتتأهل لدور ال 16 عبر غينيا
تمكن منتخب نيجيريا من اقتناص الفوز أمام منتخب غينيا في ثاني جولات المجموعة الثانية التي تقام على ملعب الإسكندرية بهدف دون رد فى بطولة كأس الأمم الأفريقية.
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