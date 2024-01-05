النسخة الـ 5 من رالي داكار تنطلق من العُلا بمشاركة 434 مركبة و 10 سائقين سعوديين

افتتحت اليوم الجمعة، 5 يناير 2024، النسخة الخامسة من منافسات رالي داكار السعودية 2024، من مدينة العُلا، بمشاركة 434 مركبة من مختلف فئات السباق، وتستمر البطولة حتى التاسع عشر من الشهر الجاري، وتتخطى مسافات السباق 7800 كم.

لقطة شاشة- المصدر: رالي داكار السعودية 2024

ويتكون مسار الرالي من 12 مرحلة، بالإضافة إلى المرحلة التمهيدية، وتمتد المنافسات على مدار 15 يوما، سيشهد خلالها السائقون تحديا كبيرا، واختباراً صعبا في تحمل أقسى التجارب في عالم رياضة المحركات، حيث سيدفع السباق جميع المشاركين إلى أقصى الحدود البدنية لهم، وكذلك الذهنية، وذلك عندما ينطلقون في صحراء السعودية بمختلف تضاريسها لمسافة إجمالية 7891 كم، ويخضع منها 4827 كم للمراحل الخاصة الخاضعة للتوقيت.

10 سائقين سعوديين

وتشهد المنافسات، مشاركة 10 من أفضل السائقين السعوديين، وهم: إبراهيم المهنا في فئة “ستوك”، ويزيد الراجحي في فئة “تي 1”.

وفي فئة “تي 3” سوف يشارك كل من: صالح السيف، ومشاعل العبيدان، ودانية عقيل، وأما في فئة “تي 4” سيشارك ياسر بن سعيدان، ومها الحملي.

وعندما نأتي إلى فئة “تي 5” نجد طارق الرماح، وفي فئة “الدراجات النارية” نجد عبد الحليم المغيرة، وفي فئة “الكوادز” نجد هاني النومسي.

وتصنف الـ 434 مركبة المشاركة في رالي داكار السعودية إلى:

137 دراجة نارية.

72 سيارة سباق.

46 شاحنة.

42 مركبة من فئة المركبات الصحراوية الخفيفة النموذجية “تي 3”.

36 مركبة من المركبات الخفيفة للإنتاج التجاري “تي 4”.

10 دراجات نارية رباعية العجلات “كوادز”.

66 سيارة كلاسيكية.

14 شاحنة كلاسيكية.

10 مركبات فئة “مستقبل داكار- المهمة 1000، وتتضمن سيارة واحدة وشاحنة واحدة،ومركبتين فئة “تي 3″، و 6 دراجات أخرى نارية.