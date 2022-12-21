النجم دي بروين ” تأثير بيب جوارديولا هائل..ومونديال المنتخب البلجيكي محبط ” 

تحدث النجم البلجيكي كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي عن مدربه بيب غوارديولا، حيث وعد النجم البلجيكي بالحصول على الكثير من البطولات بعد تجديد بيب للسيتي لمدة عامين إضافيين.

وقد نشرت الصحيفة البريطانية الشهيرة ديلي ميل بأن النجم دي بروين صرح عن تجديد غوارديولا قائلًا ” تلك أنباء عظيمة، غوارديولا قام بتقديم الكثير من أجل هذا النادي، وأنا على يقين بأنه سيواصل المشوار بنجاح ”

وأضاف دي بروين ” نرغب في تحقيق الفوز بجميع المباريات والبطولات التي نخوضها، كما أن تأثير المدرب بيب يساعدنا بشكل كبير في تحقيق المزيد من النجاح ”

وعن عودة المنافسات بشكل سريع بعد المونديال فقد عقب قائلًا ” علينا أن نتأقلم مع هذا الوضع، عندما عدت للتدريبات خلال الأسبوع الماضي كان الوضع غريب بسبب قلة اللاعبين المتواجدين، سنبذل كل جهدنا للفوز بمباراة ليفربول القادمة ”

وتحدث عن منتخب بلاده في المونديال قائلًا ” كانت من الأمور المخيبة للآمال، تمكنا من الحصول على الكثير من البطولات خلال السنوات الماضية، ولكن لسوء الحظ لم نقدم الأداء المطلوب في هذا المونديال ”