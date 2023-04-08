النجم الهولندي روبن فان بيرسي يعتنق الإسلام

ما هي حقيقة اسلام روبن فان بيرسي ؟ حيث انتشرت صباح اليوم السبت معلومات جديدة، والتي تخص اعتناق النجم الهولندي الشهير روبن فان بيرسي للدين الإسلامي.

من هو روبن فان بيرسي؟

حيث لعب روبن فان بيرسي مع أرسنال في الفترة من 2004 إلى 2012 ثم انتقل بحوالي 24 مليون جنيه إسترليني لصفوف مانشستريونايتد حيث حقق معه لقب الدوري الإنجليزي عام 2013.

وفي عام 2015 غادر فريق مانشستريونايتد لينضم إلى صفوف نادي فنربخشة التركي الذي مثله لثلاث سنوات.

وعاد اللاعب في 2018 لصفوف فريق طفولته، وسجل معه 21 هدفاً في 37 مباراة في سنة واحدة قبل أن يقرر الأعتزال في سن ال35.

من هي زوجة فان بيرسي؟

حيث أن روبين فان بيرسي من مواليد 6 أغسطس عام 1983، وبيلغ من العمر حاليا 39 عاماً حيث أن زوجتة بشري البالي، وهي هولندية من أصل مغربي مسلمة حيث له ولد واحد أطلق علية اسم”بيرسي” سنة 2007، وابنة اسمها”ديانا”.

النجم الهولندي يعتنق الإسلام

حيث أعلن النجم الهولندي المعتزل روبن فان بيرسي دخوله الإسلام ليتضامن مع العديد من النجوم الأوروبين الذين اعتنقوا الإسلام في العالم الغربي.

حيث عبر روبن فان بيرسي عن سعادته بعد دخوله الإسلام وقال “وجدت الإسلام يؤمن حياتي ويبعد عني الماضي الأليم” ليتخذ خطوة جديدة في حياته الدينية ويعتنق الإسلام.

ويعد فان روبن بيرسي هو أحد أفضل المهاجمين عبر التاريخ حيث قاد المنتخب الهولندي للوصول إلى المباراة النهائية بكأس العالم، والهزيمة أمام المنتخب الإسباني بهدف نظيف لأنيستا عام 2010 بجانب تمثيله كلاً من أرسنال الإنجليزي، ومانشستريونايتد، أيندهوفن الهولندي، وفنزبخشة التركي.