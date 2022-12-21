النجم النرويجي ايرلينج هالاند ” لا أحب مقارنتي بالآخرين ” 

قام نجم مانشستر سيتي هالاند بالتعليق على المقارنة بينه وبين النجم الفرنسي كيليان مبابي مستقبلًا ببعض التصريحات المثيرة، وكان ذلك بعد أقل من 48 ساعة من هزيمة مبابي مع منتخب بلاده لنهائي المونديال أمام المنتخب الأرجنتيني.

وتوقع الكثير من الخبراء في عالم كرة القدم تواجد صراع كبير بين النجم النرويجي هالاند والنجم الفرنسي مبابي، وذلك فيما يخص الألقاب الجماعية والفردية ” مثل النجمين ميسي ورونالدو خلال السنوات الأخيرة ”

وصرح هالاند للشبكة ” Viaplay Football ” قائلًا ” أعتقد أن التنافس مع النجم كيليان مبابي قد يكون أمرًا إيجابيًا، على غرار النجمين رونالدو وميسي الذين نجحا في الدفع ببعضهم البعض نحو الأمام ”

وأضاف نجم السيتي في تصريحاته قائلًا ” أنا لا أحب المقارنة مع الآخرين، لذلك فإنني لا أرغب في مقارتني مع كيليان مبابي أو أي لاعب آخر ”

ويقدم النجم هالاند مستوى مميز مع مانشستر سيتي، حيث قد تمكن من إحراز 18 هدف جعلته على صدارة هدافي الدوري الانجليزي.

بينما قام النجم الفرنسي مبابي بتقديم مستوى رائع مع منتخب الديوك في المونديال، حيث تمكن من الحصول على لقب هداف كأس العالم برصيد 8 أهداف، وجاء بعده ليونيل ميسي برصيد 7 أهداف.